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Раздел: Технологии  
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Google Chrome в честь юбилея получил обновление

Google Chrome в честь юбилея получил обновлениеРазработчики обновили менеджер паролей.

Google представила обновлённую версию Google Chrome в честь десятилетия браузера. Браузер получил новый дизайн, так на всех платформах форма вкладок и элементов стала более округлой, в Google также изменили цветовую палитру и вид иконок.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hi-tech.ua.

Произошел и ряд функциональных изменений. Разработчики обновили менеджер паролей и теперь он должен лучше запоминать пароли, адреса и номера кредитных карт.

Менеджер паролей также научился создавать уникальные сложные пароли для регистрации на новых сайтах: браузер запомнит пароль и будет заполнять форму для входа и на компьютере, и на смартфоне пользователя.

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Адресная строка Chrome, которая одновременно служит полем ввода поисковика, теперь показывает ответы на вопросы пользователя, не открывая новых страниц. То есть некоторые результаты запросов будут даваться прямо в браузере, без перехода на страницу поисковой выдачи. Например, браузер даёт ответы на вопросы о мероприятиях и погоде, а также переводит слова. В Google также пообещали скоро добавить в адресную строку поиск по файлам с «Google Диска».

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 Теги: Google Chrome, обновление

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Сегодня, 19:42 » Автор: Едгар Букмирза
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