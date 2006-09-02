Раздел: Технологии
Google Chrome в честь юбилея получил обновление
Разработчики обновили менеджер паролей.
Google представила обновлённую версию Google Chrome в честь десятилетия браузера. Браузер получил новый дизайн, так на всех платформах форма вкладок и элементов стала более округлой, в Google также изменили цветовую палитру и вид иконок.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hi-tech.ua.
Произошел и ряд функциональных изменений. Разработчики обновили менеджер паролей и теперь он должен лучше запоминать пароли, адреса и номера кредитных карт.
Менеджер паролей также научился создавать уникальные сложные пароли для регистрации на новых сайтах: браузер запомнит пароль и будет заполнять форму для входа и на компьютере, и на смартфоне пользователя.
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Адресная строка Chrome, которая одновременно служит полем ввода поисковика, теперь показывает ответы на вопросы пользователя, не открывая новых страниц. То есть некоторые результаты запросов будут даваться прямо в браузере, без перехода на страницу поисковой выдачи. Например, браузер даёт ответы на вопросы о мероприятиях и погоде, а также переводит слова. В Google также пообещали скоро добавить в адресную строку поиск по файлам с «Google Диска».
Google представила обновлённую версию Google Chrome в честь десятилетия браузера. Браузер получил новый дизайн, так на всех платформах форма вкладок и элементов стала более округлой, в Google также изменили цветовую палитру и вид иконок.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hi-tech.ua.
Произошел и ряд функциональных изменений. Разработчики обновили менеджер паролей и теперь он должен лучше запоминать пароли, адреса и номера кредитных карт.
Менеджер паролей также научился создавать уникальные сложные пароли для регистрации на новых сайтах: браузер запомнит пароль и будет заполнять форму для входа и на компьютере, и на смартфоне пользователя.
Читайте также: Google Chrome получит обновление безопасности
Адресная строка Chrome, которая одновременно служит полем ввода поисковика, теперь показывает ответы на вопросы пользователя, не открывая новых страниц. То есть некоторые результаты запросов будут даваться прямо в браузере, без перехода на страницу поисковой выдачи. Например, браузер даёт ответы на вопросы о мероприятиях и погоде, а также переводит слова. В Google также пообещали скоро добавить в адресную строку поиск по файлам с «Google Диска».
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