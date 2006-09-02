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Раздел: Технологии  
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BitTorrent выпустила браузерную версию популярного торрент-клиента

BitTorrent выпустила браузерную версию популярного торрент-клиента Скорость загрузки файлов не отличается от десктопного клиента.

Компания BitTorrent выпустила браузерную версию популярного торрент-клиента uTorrent, который последние несколько лет был в статусе бета-версии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.

Главная особенность uTorrent Web - возможность слушать музыку и смотреть видео прямо во время загрузки, – передает TJ.

Идея разработчиков заключалась в том, чтобы упростить скачивание торрент-файлов для обычных пользователей. Однако перед использованием веб-версии всё равно необходимо скачать и установить программный клиент.

После установки все торрент-файлы и magnet-ссылки будут открываться внутри браузера. В uTorrent Web также встроен поисковик, но он пересылает пользователей в Google.

Как отметило издание VentureBeat, скорость загрузки файлов не отличается от десктопного клиента, а при воспроизведении фильмов плеер веб-версии сам подхватывает субтитры, если они есть в торрент-файле. Веб-клиент содержит только необходимые настройки: можно выбрать папку, куда будут загружаться файлы, настроить скорость загрузки и раздачи и установить язык.

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После использования uTorrent Web журналисты VentureBeat заявили, что классическим клиентом пользоваться «намного удобнее и проще». В BitTorrent продолжат поддерживать обе версии приложения, десктопный вариант которого теперь будет называться µTorrent Classic.
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 Теги: BitTorrent, торрент-клиент, браузер

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Сегодня, 22:34 » Автор: Едгар Букмирза
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