Раздел: Технологии
BitTorrent выпустила браузерную версию популярного торрент-клиента
Скорость загрузки файлов не отличается от десктопного клиента.
Компания BitTorrent выпустила браузерную версию популярного торрент-клиента uTorrent, который последние несколько лет был в статусе бета-версии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
Главная особенность uTorrent Web - возможность слушать музыку и смотреть видео прямо во время загрузки, – передает TJ.
Идея разработчиков заключалась в том, чтобы упростить скачивание торрент-файлов для обычных пользователей. Однако перед использованием веб-версии всё равно необходимо скачать и установить программный клиент.
После установки все торрент-файлы и magnet-ссылки будут открываться внутри браузера. В uTorrent Web также встроен поисковик, но он пересылает пользователей в Google.
Как отметило издание VentureBeat, скорость загрузки файлов не отличается от десктопного клиента, а при воспроизведении фильмов плеер веб-версии сам подхватывает субтитры, если они есть в торрент-файле. Веб-клиент содержит только необходимые настройки: можно выбрать папку, куда будут загружаться файлы, настроить скорость загрузки и раздачи и установить язык.
Читайте также: Microsoft заблокировала популярный торрент
После использования uTorrent Web журналисты VentureBeat заявили, что классическим клиентом пользоваться «намного удобнее и проще». В BitTorrent продолжат поддерживать обе версии приложения, десктопный вариант которого теперь будет называться µTorrent Classic.
Компания BitTorrent выпустила браузерную версию популярного торрент-клиента uTorrent, который последние несколько лет был в статусе бета-версии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
Главная особенность uTorrent Web - возможность слушать музыку и смотреть видео прямо во время загрузки, – передает TJ.
Идея разработчиков заключалась в том, чтобы упростить скачивание торрент-файлов для обычных пользователей. Однако перед использованием веб-версии всё равно необходимо скачать и установить программный клиент.
После установки все торрент-файлы и magnet-ссылки будут открываться внутри браузера. В uTorrent Web также встроен поисковик, но он пересылает пользователей в Google.
Как отметило издание VentureBeat, скорость загрузки файлов не отличается от десктопного клиента, а при воспроизведении фильмов плеер веб-версии сам подхватывает субтитры, если они есть в торрент-файле. Веб-клиент содержит только необходимые настройки: можно выбрать папку, куда будут загружаться файлы, настроить скорость загрузки и раздачи и установить язык.
Читайте также: Microsoft заблокировала популярный торрент
После использования uTorrent Web журналисты VentureBeat заявили, что классическим клиентом пользоваться «намного удобнее и проще». В BitTorrent продолжат поддерживать обе версии приложения, десктопный вариант которого теперь будет называться µTorrent Classic.
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