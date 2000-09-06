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Раздел: Технологии  
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Huawei официально представила смартфон-гигант

Huawei официально представила смартфон-гигантНа задней панели устройства расположилась двойная основная камера.

Сегодня, 5 сентября, суббренд компании Huawei представил два новых смартфона Honor 8X и Honor 8X Max. Отметим, что последняя модель претендует на звание самого большого смартфона на рынке, ведь получила 7,12-дюймовый дисплей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как уже сообщалось, Honor 8X Max получил 7,12-дюймовый IPS дисплей с разрешением 1080 x 2244 пикселей и соотношением сторон 18:9. Кроме того, экран занимает 90% передней панели, что делает его представителем трендовых безрамочных устройств. Вместо "моноброви" в верхней части экрана, новинка получила небольшой круглый вырез под 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Похоже, китайский производитель Oppo все же задал новый тренд с вырезами каплевидной формы вместо привычных "монобров" и "хохолков".

"Сердцем" Honor 8X Max стал процессор Snapdragon 636 и Snapdragon 660 (в зависимости от модификации), он будет работать в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти и графическим ускорителем Adreno 512. Кроме того, смартфон получил батарею на 5 000 миллиампер часов, однако несмотря на размеры дисплея неизвестно, сможет ли девайс похвастаться одной из лучших автономностей на рынке.

На задней панели устройства расположилась двойная основная камера на 16 + 16 Мп и сканер отпечатков пальцев. Примечательно, что производитель сохранил 3,5-миллиметровый аудиоразъем, но при этом использовал устаревший порт microUSB вместо современного USB Type-C. Аппарат будет комплектоваться зарядным устройством на 18 Вт, благодаря которому всего за 10 минут зарядки пользователь обеспечит себе до 40 минут в режиме разговора.

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Габариты устройства: 177,6 x 86,3 x 8,1 миллиметра, а весить новинка будет 210 грамм. На старте продаж смартфон будет доступен в трех цветах корпуса – синем, черном и красном.
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 Теги: Huawei, смартфон-гигант

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Вчера, 23:32 » Автор: Едгар Букмирза
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