» » Honor официально представила конкурента Mi Band 3
Раздел: Технологии  
0

Honor официально представила конкурента Mi Band 3

Honor официально представила конкурента Mi Band 3 Браслет Honor Band 4 скоро поступит в продажу.

Суббренд Huawei, компания Honor официально представила фитнес-браслет Honor Band 4.

Презентация новинки прошла 5 сентября в Китае, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Устройство оборудовано дисплеем AMOLED размером 0,95 дюйма. Поддерживается сенсорное управление. Для обмена данными со смартфоном служит беспроводная связь Bluetooth; кроме того, как и у спецверсии Mi Band 3, здесь имеется модуль NFC.

Трекер оснащается датчиком частоты сердечных сокращений и может предложить до двух недель автономной работы. Правда, с включенной функцией отслеживания сна она снижается до шести дней. Также разработчики отметили, что браслет защищен от воды и умеет отслеживать водные тренировки.

Устройство имеет размеры 43 х 17,2 х 11,5 мм и весит 23 грамма. Возможна работа со смартфонами на базе Android 4.4 и выше, а также iOS 9.0 и выше. Емкость аккумулятора Honor Band 4 - 100 мАч.

Читайте также: В Skype появилась возможность записи звонков

Интересно, что устройство уже доступно для заказа на AliExpress по цене $39. Пока у продавцов есть в наличии только зеленый и красный варианты, но вскоре ожидаются гаджеты в черном, розовом и синем цветах. У официальных продавцов Huawei Honor Band 4 появится в продаже 20 сентября за 199 юаней (то есть около $ 29).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Honor, Mi Band 3

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:30 » Автор: Богдан Процив
     275
     0

Похожие новости по теме

Huawei представила обновленный Honor 9i Huawei представила обновленный Honor 9i

Китайская компания Huawei представила обновлённую версию смартфона Honor 9i.

Официально представлен Huawei Honor 9 Официально представлен Huawei Honor 9

Состоялась международная премьера Huawei Honor 9

Официально подтверждены характеристики Honor 9 Официально подтверждены характеристики Honor 9

В грядущий понедельник, 12 июня, компания Huawei проведёт презентацию новых устройств.

Умный браслет Meizu Band представлен официально Умный браслет Meizu Band представлен официально

Время автономной работы девайса составляет около 7 дней.

Xiaomi выпустила бюджетный фитнес-браслет Xiaomi выпустила бюджетный фитнес-браслет

Состоялась презентация нового фитнес-браслета от Xiaomi .

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх