Раздел: Технологии
Honor официально представила конкурента Mi Band 3
Браслет Honor Band 4 скоро поступит в продажу.
Суббренд Huawei, компания Honor официально представила фитнес-браслет Honor Band 4.
Презентация новинки прошла 5 сентября в Китае, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Устройство оборудовано дисплеем AMOLED размером 0,95 дюйма. Поддерживается сенсорное управление. Для обмена данными со смартфоном служит беспроводная связь Bluetooth; кроме того, как и у спецверсии Mi Band 3, здесь имеется модуль NFC.
Трекер оснащается датчиком частоты сердечных сокращений и может предложить до двух недель автономной работы. Правда, с включенной функцией отслеживания сна она снижается до шести дней. Также разработчики отметили, что браслет защищен от воды и умеет отслеживать водные тренировки.
Устройство имеет размеры 43 х 17,2 х 11,5 мм и весит 23 грамма. Возможна работа со смартфонами на базе Android 4.4 и выше, а также iOS 9.0 и выше. Емкость аккумулятора Honor Band 4 - 100 мАч.
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Интересно, что устройство уже доступно для заказа на AliExpress по цене $39. Пока у продавцов есть в наличии только зеленый и красный варианты, но вскоре ожидаются гаджеты в черном, розовом и синем цветах. У официальных продавцов Huawei Honor Band 4 появится в продаже 20 сентября за 199 юаней (то есть около $ 29).
Суббренд Huawei, компания Honor официально представила фитнес-браслет Honor Band 4.
Презентация новинки прошла 5 сентября в Китае, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Устройство оборудовано дисплеем AMOLED размером 0,95 дюйма. Поддерживается сенсорное управление. Для обмена данными со смартфоном служит беспроводная связь Bluetooth; кроме того, как и у спецверсии Mi Band 3, здесь имеется модуль NFC.
Трекер оснащается датчиком частоты сердечных сокращений и может предложить до двух недель автономной работы. Правда, с включенной функцией отслеживания сна она снижается до шести дней. Также разработчики отметили, что браслет защищен от воды и умеет отслеживать водные тренировки.
Устройство имеет размеры 43 х 17,2 х 11,5 мм и весит 23 грамма. Возможна работа со смартфонами на базе Android 4.4 и выше, а также iOS 9.0 и выше. Емкость аккумулятора Honor Band 4 - 100 мАч.
Читайте также: В Skype появилась возможность записи звонков
Интересно, что устройство уже доступно для заказа на AliExpress по цене $39. Пока у продавцов есть в наличии только зеленый и красный варианты, но вскоре ожидаются гаджеты в черном, розовом и синем цветах. У официальных продавцов Huawei Honor Band 4 появится в продаже 20 сентября за 199 юаней (то есть около $ 29).
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