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Раздел: Технологии  
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Новый iPhone получит необычное имя

Новый iPhone получит необычное имяОфициальная презентация новых смартфонов Apple состоится 12 сентября в 20:00 по Киеву.

6,5-дюймовая версия преемника IPhone X может получить название iPhone XS Max.

Это отличается от привычных имен смартфонов Apple, которые появлялись с 2014 года, начиная с iPhone 6 и iPhone 6 Plus, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Многие ожидали, что Apple продолжит эту практику с iPhone XS и назовет большую версию iPhone XS Plus, но похоже, что это уже не так.

В дополнение к новому имени и большему размеру iPhone XS Max, как ожидается, получит еще большую батарею, чем меньшая версия XS. Оба телефона также, как сообщается, будут видеть внутреннее повышение производительности по сравнению с текущим iPhone X, благодаря новому процессору A12 и 4 ГБ оперативной памяти. Смартфоны выйдут в трех цветах - Space Gray, Silver и Gold.

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Официальная презентация новых смартфонов Apple состоится 12 сентября в 20:00 по Киеву. Ожидается, что помимо них публика увидит новый iPad Pro, который, как и телефоны, получит сканер лица Face ID.
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 Теги: iPhone XS Max, Apple

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Сегодня, 12:51 » Автор: Богдан Процив
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