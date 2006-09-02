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Раздел: Технологии  
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Samsung представила 32-гигабайтные модули памяти DIMM DDR4-2666

Samsung представила 32-гигабайтные модули памяти DIMM DDR4-2666По предварительным оценкам, стоимость такого модуля составит около 300 долларов.

Samsung Electronics без особой огласки добавила в свой ассортимент продукции модули памяти DIMM DDR4 объёмом 32 ГБ. Новинки являются «близкими родственниками» дебютировавших несколько месяцев назад 32-гигабайтных планок SO-DIMM DDR4 и построены на базе тех же 16-гигабитных (2 ГБ) чипов, изготавливаемых по технологиям 10-нм класса, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.

Новые модули ОЗУ рассчитаны на работу в режиме DDR4-2666 при напряжении 1,2 В. Формулу задержек Samsung не сообщает. Учитывая, что основными покупателями данных планок станут OEM-производители, они, вероятнее всего, будут работать при таймингах, рекомендованных стандартом JEDEC (CL17 или выше).

Благодаря 32-гигабайтным модулям системные интеграторы и ПК-энтузиасты смогут оснастить систему с четырьмя слотами под оперативную память DIMM DDR4 сразу 128 гигабайтами ОЗУ. Правда следует иметь в виду, что для нынешних CPU и материнских плат для массовых платформ заявлена поддержка до 64 Гбайт памяти и до того момента, когда производители начнут указывать гарантированную совместимость со 128 ГБ ОЗУ, пройдёт ещё некоторое время.

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Рекомендованную цену 32-гигабайтных планок DIMM DDR4-2666 южнокорейский гигант пока не раскрывает. По предварительным оценкам, стоимость такого модуля составит около 300 долларов.
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 Теги: Samsung, DDR4

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Сегодня, 14:39 » Автор: Богдан Процив
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