Раздел: Технологии
Samsung выпустит гигантский планшет
Galaxy View 2 предложит фирменный процессор Samsung Exynos.
Самый большой Android-планшет, который когда-либо выпускала компания Samsung вскоре может получить "наследника". Samsung Galaxy View 2, если новинка действительно получит такое название, получил сертификаты Wi-Fi и Bluetooth.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Gizmochina.
Samsung Galaxy View 2 имеет номер модели SM-T927A. На данный момент известно о том, что планшет будет поддерживать работу с сетями Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac, двухдиапазонную технологию с частотами 2.4 ГГц и 5 ГГц и Bluetooth 5.0.
Согласно предварительным слухам, Galaxy View 2 будет "из коробки" будет работать под управлением операционной системы Android Oreo. Кроме того, новинка получит 17,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей).
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Относительно технических характеристик, то Galaxy View 2 предложит фирменный процессор Samsung Exynos, 3 ГБ оперативной памяти и поддержку цифрового пера S Pen.
Самый большой Android-планшет, который когда-либо выпускала компания Samsung вскоре может получить "наследника". Samsung Galaxy View 2, если новинка действительно получит такое название, получил сертификаты Wi-Fi и Bluetooth.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Gizmochina.
Samsung Galaxy View 2 имеет номер модели SM-T927A. На данный момент известно о том, что планшет будет поддерживать работу с сетями Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac, двухдиапазонную технологию с частотами 2.4 ГГц и 5 ГГц и Bluetooth 5.0.
Согласно предварительным слухам, Galaxy View 2 будет "из коробки" будет работать под управлением операционной системы Android Oreo. Кроме того, новинка получит 17,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей).
Читайте также: Samsung выпустит новый планшет Tab A 10.1
Относительно технических характеристик, то Galaxy View 2 предложит фирменный процессор Samsung Exynos, 3 ГБ оперативной памяти и поддержку цифрового пера S Pen.
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