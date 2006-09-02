Евкомиссия разрешила Apple купить популярное приложение Shazam

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Европейские антимонопольные органы заявили о своей обеспокоенности в отношении сделки.

Полагаем, что минимум половина пользователей смартфонов хотя бы раз загружала приложение Shazam, которое позволяет узнать, какая именно играет песня или мелодия.