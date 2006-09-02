Раздел: Технологии
Евкомиссия разрешила Apple купить популярное приложение Shazam
Сделку планировали очень давно.
Европейская комиссия (ЕК), главный антимонопольный регулятор ЕС, одобрила сделку американской Apple по приобретению приложения для распознавания музыки Shazam.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на delo.ua.
Член Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер заявила, что ЕК должна тщательно проверять сделки, которые ведут к приобретению важного объема данных, включая те, которые могут быть потенциально конфиденциальными, чтобы не допустить ограничения конкуренции. После глубокого анализа сделки Shazam и Apple не нашла в ней угрозы конкуренции на рынке музыкального стриминга.
Британская компания Shazam, основанная в 1999 году, разработала программу, которая позволяет пользователям телефонов или обычных компьютеров распознавать (и покупать) музыкальные композиции по короткому услышанному фрагменту. Большую часть ее доходов составляют комиссионные выплаты за песни, найденные с помощью программы в виртуальном магазине iTunes корпорации Apple, сообщает BBC. Приложение скачали более 1 млрд раз и открывают более 20 млн раз в сутки. В связи с этим компания накопила огромный объем данных о музыкальных привычках и предпочтениях аудитории.
Читайте также: Shazam может быть приобретен компанией Apple до конца недели
Еврокомиссия пришла к выводу, что данные, которые находятся в распоряжении в Shazam, не являются уникальными и не обеспечат Apple существенного преимущества.
В то же время, Apple сможет устранить посредника и сэкономить на комиссионных. Cделка также поставит в невыгодное положение конкурирующие сервисы, так как приложение может отключить перенаправление потребителей к другим музыкальным магазинам, включая Spotify или Google Play Music, что усилит позиции Apple Music.
Европейская комиссия (ЕК), главный антимонопольный регулятор ЕС, одобрила сделку американской Apple по приобретению приложения для распознавания музыки Shazam.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на delo.ua.
Член Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер заявила, что ЕК должна тщательно проверять сделки, которые ведут к приобретению важного объема данных, включая те, которые могут быть потенциально конфиденциальными, чтобы не допустить ограничения конкуренции. После глубокого анализа сделки Shazam и Apple не нашла в ней угрозы конкуренции на рынке музыкального стриминга.
Британская компания Shazam, основанная в 1999 году, разработала программу, которая позволяет пользователям телефонов или обычных компьютеров распознавать (и покупать) музыкальные композиции по короткому услышанному фрагменту. Большую часть ее доходов составляют комиссионные выплаты за песни, найденные с помощью программы в виртуальном магазине iTunes корпорации Apple, сообщает BBC. Приложение скачали более 1 млрд раз и открывают более 20 млн раз в сутки. В связи с этим компания накопила огромный объем данных о музыкальных привычках и предпочтениях аудитории.
Читайте также: Shazam может быть приобретен компанией Apple до конца недели
Еврокомиссия пришла к выводу, что данные, которые находятся в распоряжении в Shazam, не являются уникальными и не обеспечат Apple существенного преимущества.
В то же время, Apple сможет устранить посредника и сэкономить на комиссионных. Cделка также поставит в невыгодное положение конкурирующие сервисы, так как приложение может отключить перенаправление потребителей к другим музыкальным магазинам, включая Spotify или Google Play Music, что усилит позиции Apple Music.
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