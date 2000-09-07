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Раздел: Технологии  
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Instagram выпустит новое приложение

Instagram выпустит новое приложениеО дате выхода приложения пока ничего неизвестно.

Instagram работает над отдельным приложением для шопинга IG Shopping. Оно позволит пользователям просматривать товары у продавцов, на которых они подписаны, и покупать их непосредственно в новом сервисе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

О дате выхода приложения пока ничего неизвестно. Разработка IG Shopping все ещё продолжается, и нельзя исключать возможности, что его могут полностью отменить до официального выхода. Тем не менее, по словам источников, Instagram считает, что у него есть хорошие шансы для внесения значительного вклада в электронную коммерцию. Сама компания отказалась от комментариев.

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Как сообщалось ранее, около 25 миллионов компаний сейчас используют Instagram для продвижения и продажи продукции, а четверо из пяти пользователей соцсети подписаны хотя бы на одну из них. Создание отдельного приложения для шопинга позволило бы продавцам не только получить отдельную платформу для ведения бизнеса, но и расширить возможности для заработка.
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 Теги: Instagram, приложение

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Сегодня, 02:03 » Автор: Татьяна Ларина
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