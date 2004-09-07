Раздел: Технологии
Хакеры похитили данные 380 тысяч пассажиров British Airways
Хакеры похитили персональные данные пассажиров
Хакеры украли персональные и финансовые данные пассажиров авиакомпании British Airways. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Так, авиаперевозчик признал, что злоумышленники украли данные о кредитных картах клиентов. Информацию о поездках или паспортных данных они не похитили.
Как отмечает газета The Guardian, речь идет о данных 380 тыс. пассажиров. При этом хакеры не смогли получить доступ к паспортным данным или информации о полетах клиентов British Airways.
Сообщается, что взлом происходил через сайт авиаперевозчика и мобильное приложение, при этом пострадали клиенты, которые оплачивали билеты картой с 21 августа по 5 сентября. Сейчас сайт авиакомпании работает в штатном режиме, уязвимость, найденная киберпреступниками, была устранена. Авиакомпания также сообщила об инциденте в полицию.
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Отмечено также, что компания проводит внутреннее расследование и связывается с клиентами, предоставляя им рекомендации о том, как минимизировать дальнейшие последствия атаки.
Хакеры украли персональные и финансовые данные пассажиров авиакомпании British Airways. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Так, авиаперевозчик признал, что злоумышленники украли данные о кредитных картах клиентов. Информацию о поездках или паспортных данных они не похитили.
Как отмечает газета The Guardian, речь идет о данных 380 тыс. пассажиров. При этом хакеры не смогли получить доступ к паспортным данным или информации о полетах клиентов British Airways.
Сообщается, что взлом происходил через сайт авиаперевозчика и мобильное приложение, при этом пострадали клиенты, которые оплачивали билеты картой с 21 августа по 5 сентября. Сейчас сайт авиакомпании работает в штатном режиме, уязвимость, найденная киберпреступниками, была устранена. Авиакомпания также сообщила об инциденте в полицию.
Читайте также: Хакеры похитили данные пользователей Dropbox
Отмечено также, что компания проводит внутреннее расследование и связывается с клиентами, предоставляя им рекомендации о том, как минимизировать дальнейшие последствия атаки.
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