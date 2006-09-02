Huawei завышает результаты прогонки смартфонов в бенчмарках

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Первое место до сих пор занимает компания Samsung.

Китайская компания отчиталась о масштабах продаж своих смартфонов.

Похоже, что линейка смартфон Huawei P8, которая была выпущена в прошлом году, отлично себя зарекомендовала.