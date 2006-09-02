Раздел: Технологии
Huawei завышает результаты прогонки смартфонов в бенчмарках
Huawei обманывала ожидания пользователей.
Команда приложения 3DMark для планшетов и телефонов исключила новые телефоны Huawei из своего списка лучших смартфонов после того, как AnandTech обнаружила, что производитель манипулирует результатами тестов.
Выяснилось, что гаджеты Huawei резко повышают свою производительность во время запуска тестового приложения, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"После тестирования устройств в нашей собственной лаборатории и подтверждения того, что они нарушают наши правила, мы решили удалить P20, P20 Pro, Nova 3 и Honor Play из нашего рейтинга производительности", - говорится в заявлении компании.
Случай Huawei при этом не совсем однозначный. Телефонам в тестах позволяется настраивать производительность, в зависимости от рабочей нагрузки, что приводит к пикам или падениям производительности для разных приложений, но им не разрешается использовать пики производительности специально для эталонного приложения.
Huawei, как сообщается, утверждал, что пик производительности во время запуска эталонного приложения, был "интуитивным прыжком", основанном на работе искусственного интеллекта. Однако, когда была выполнена немедленная версия теста, телефоны не смогли распознать его и, как результат, отображали более низкие показатели. Другими словами, телефоны оказались не настолько умны.
Huawei не первая компания, которая нарушила эти правила и была поймана. Samsung также сделал подобное в 2013 году, некоторые китайские компании также манипулируют результатами тестов.
Таким образом, результаты этих эталонных тестов на самом деле имеют мало общего с производительностью телефона. Хотя они могут указывать на то, как телефон может работать во время тяжелой нагрузки, средние показатели по-прежнему лучше всего обнаруживаются с помощью индивидуального тестирования.
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Президент по развитию программного обеспечения подразделения Huawei Consumer Business Group доктор Ванг Ченглу косвенно подтвердил факт манипуляций, сказав, что "другие делают то же самое, чтобы получить высокие баллы".
Команда приложения 3DMark для планшетов и телефонов исключила новые телефоны Huawei из своего списка лучших смартфонов после того, как AnandTech обнаружила, что производитель манипулирует результатами тестов.
Выяснилось, что гаджеты Huawei резко повышают свою производительность во время запуска тестового приложения, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"После тестирования устройств в нашей собственной лаборатории и подтверждения того, что они нарушают наши правила, мы решили удалить P20, P20 Pro, Nova 3 и Honor Play из нашего рейтинга производительности", - говорится в заявлении компании.
Случай Huawei при этом не совсем однозначный. Телефонам в тестах позволяется настраивать производительность, в зависимости от рабочей нагрузки, что приводит к пикам или падениям производительности для разных приложений, но им не разрешается использовать пики производительности специально для эталонного приложения.
Huawei, как сообщается, утверждал, что пик производительности во время запуска эталонного приложения, был "интуитивным прыжком", основанном на работе искусственного интеллекта. Однако, когда была выполнена немедленная версия теста, телефоны не смогли распознать его и, как результат, отображали более низкие показатели. Другими словами, телефоны оказались не настолько умны.
Huawei не первая компания, которая нарушила эти правила и была поймана. Samsung также сделал подобное в 2013 году, некоторые китайские компании также манипулируют результатами тестов.
Таким образом, результаты этих эталонных тестов на самом деле имеют мало общего с производительностью телефона. Хотя они могут указывать на то, как телефон может работать во время тяжелой нагрузки, средние показатели по-прежнему лучше всего обнаруживаются с помощью индивидуального тестирования.
Читайте также: Смартфон Nokia 9 показали на первом «живом» снимке
Президент по развитию программного обеспечения подразделения Huawei Consumer Business Group доктор Ванг Ченглу косвенно подтвердил факт манипуляций, сказав, что "другие делают то же самое, чтобы получить высокие баллы".
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