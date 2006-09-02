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Раздел: Технологии  
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Xiaomi отказалась выпускать смартфон за $699

Xiaomi отказалась выпускать смартфон за $699Современные технологии можно воплотить и дешевле.

В эпоху флагманских смартфонов за тысячу долларов, китайская компания Xiaomi умудрилась выпустить конкурентоспособную модель всего за 300 долларов.

В интервью изданию India Today управляющий директор Xiaomi в Индии Ману Кумар Джейн (Manu Kumar Jain) сообщил, что компания не собирается подниматься выше рубежа 699 долларов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

Свою точку зрения он пояснил тем, что сейчас не существует жизнеспособных технологий для смартфонов, которые бы Xiaomi не смогла бы воплотить в более дешёвом устройстве. По мнению Ману, единственная причина, по которой Xiaomi может решить продавать смартфоны за 699 долларов и выше - получение сверхвысокой прибыли, а этого компания делать не собирается.

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Он отметил, что такой ценник выставить можно, но совет директоров не допустит этого, поскольку не в правилах компании продавать устройства с грабительской прибылью. Когда Xiaomi вышла на рынок, она обещала ограничить прибыль 5% и продолжает придерживаться этого правила до сих пор.
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 Теги: Xiaomi, смартфон

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Сегодня, 13:21 » Автор: Богдан Процив
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