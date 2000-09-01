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Раздел: Технологии  
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NVIDIA может представить GeForce RTX 2060

NVIDIA может представить GeForce RTX 2060По результатам прогноза можно ознакомиться в приведенной таблицы.

Несколько дней назад вышла утилита HWiNFO – программа для сбора и отображения детальной информации относительно аппаратных средств персонального компьютера. Ее релиз отличился предварительной поддержкой будущих процессоров AMD Matisse и графических ядер NVIDIA TU102 и TU104, которые используют в новых видеокартах GeForce RTX 2080 Ti и RTX 2080.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Примечательно, что одним из интересных моментов выхода программы стало упоминание видеоядра NVIDIA TU106 в анонсе следующей версии программы.

Безусловно, на данный момент отсутствует любая официальная информация относительно чипа NVIDIA TU106 и видеокарт GeForce RTX 2060. Однако, редакция немецкого сайта 3DCenter.org сделала свои прогнозы относительно возможных спецификаций подобной видеокарты, проанализировав уже известные характеристики представленных старших ускорителей NVIDIA RTX. Кроме того, специалисты проанализировали показатели предыдущего поколения адаптеров на базе архитектуры Pascal.

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По результатам прогноза можно ознакомиться в приведенной таблице, однако напоминаем вам, что подобную информацию следует воспринимать с определенной долей скептицизма, ведь это лишь версия журналистов.

NVIDIA может представить GeForce RTX 2060
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 Теги: NVIDIA, GeForce RTX 2060

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Сегодня, 16:06 » Автор: Богдан Процив
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