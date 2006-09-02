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Названа дата презентации новых смартфонов Google Pixel
Pixel 3 и Pixel 3 XL - это третье поколение линейки смартфонов Pixel
Корпорация Google разослала приглашения на мероприятие 9 октября, которое почти наверняка станет официальным анонсом смартфонов Pixel нового поколения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Google отправил приглашения на мероприятие 9 октября, которое почти наверняка станет официальным анонсом полностью просочившихся смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL", - говорится в сообщении.
Приглашение содержит фразу "I ' NY" ("Я люблю Нью-Йорк" англ.), что вполне вероятно несет в себе отсылку к цифре 3.
Pixel 3 и Pixel 3 XL - это третье поколение линейки смартфонов Pixel, которая была впервые представлена Google в 2016 году.
Ожидается, что обе модели смартфонов получат некоторые улучшения в дизайне, а также стекло для беспроводной зарядки. Каждый смартфон будет иметь две фронтальные камеры и одну заднюю камеру.
Читайте также: Google начала тестирование новых смартфонов Pixel
Модель Pixel 3 получит 5,5-дюймовый дисплей без выреза, а смартфон модели XL - 6,2 или 6.7-дюймовый экран с огромным вырезом.
Корпорация Google разослала приглашения на мероприятие 9 октября, которое почти наверняка станет официальным анонсом смартфонов Pixel нового поколения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Google отправил приглашения на мероприятие 9 октября, которое почти наверняка станет официальным анонсом полностью просочившихся смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL", - говорится в сообщении.
Приглашение содержит фразу "I ' NY" ("Я люблю Нью-Йорк" англ.), что вполне вероятно несет в себе отсылку к цифре 3.
Pixel 3 и Pixel 3 XL - это третье поколение линейки смартфонов Pixel, которая была впервые представлена Google в 2016 году.
Ожидается, что обе модели смартфонов получат некоторые улучшения в дизайне, а также стекло для беспроводной зарядки. Каждый смартфон будет иметь две фронтальные камеры и одну заднюю камеру.
Читайте также: Google начала тестирование новых смартфонов Pixel
Модель Pixel 3 получит 5,5-дюймовый дисплей без выреза, а смартфон модели XL - 6,2 или 6.7-дюймовый экран с огромным вырезом.
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