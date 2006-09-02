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Раздел: Технологии  
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Названа дата презентации новых смартфонов Google Pixel

Названа дата презентации новых смартфонов Google PixelPixel 3 и Pixel 3 XL - это третье поколение линейки смартфонов Pixel

Корпорация Google разослала приглашения на мероприятие 9 октября, которое почти наверняка станет официальным анонсом смартфонов Pixel нового поколения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"Google отправил приглашения на мероприятие 9 октября, которое почти наверняка станет официальным анонсом полностью просочившихся смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL", - говорится в сообщении.

Приглашение содержит фразу "I ' NY" ("Я люблю Нью-Йорк" англ.), что вполне вероятно несет в себе отсылку к цифре 3.

Pixel 3 и Pixel 3 XL - это третье поколение линейки смартфонов Pixel, которая была впервые представлена Google в 2016 году.

Ожидается, что обе модели смартфонов получат некоторые улучшения в дизайне, а также стекло для беспроводной зарядки. Каждый смартфон будет иметь две фронтальные камеры и одну заднюю камеру.

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Модель Pixel 3 получит 5,5-дюймовый дисплей без выреза, а смартфон модели XL - 6,2 или 6.7-дюймовый экран с огромным вырезом.
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 Теги: Google Pixel, смартфон

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Сегодня, 19:15 » Автор: Татьяна Ларина
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