Раздел: Технологии
В работе Instagram произошел очередной сбой
Больше всего жалоб поступило от пользователей из Лондона, Парижа и Стокгольма.
В работе социальной сети Instagram произошел глобальный сбой. Об этом в пятницу, 7 сентября, сообщает портал Downdetector со ссылкой на полученные жалобы пользователей, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В частности, как следует из карты жалоб, неполадки в работе Instagram коснулись восточного побережья США и ряда стран Европы. При этом больше всего жалоб поступило от пользователей из Лондона, Парижа и Стокгольма. Также сбои частично фиксировали в Украине, в частности, в Киеве, Одессе и Харькове.
Как сообщается, более половины (56%) из поступивших на портал жалоб касаются проблем с новостной лентой, 25% пользователей заявили о неполадках при попытке авторизоваться в соцсети, а еще 18% сообщили о проблемах с сайтом Instagram.
Напомним, последний крупный сбой в работе Instagram произошел 4 сентября, тогда же о проблемах заявили и пользователи Facebook.
Читайте также: По всему миру произошел сбой в работе Facebook и Instagram
Перед этим массовый сбой в работе соцсети Instagram произошел вечером 27 августа в США и Европе.
В работе социальной сети Instagram произошел глобальный сбой. Об этом в пятницу, 7 сентября, сообщает портал Downdetector со ссылкой на полученные жалобы пользователей, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В частности, как следует из карты жалоб, неполадки в работе Instagram коснулись восточного побережья США и ряда стран Европы. При этом больше всего жалоб поступило от пользователей из Лондона, Парижа и Стокгольма. Также сбои частично фиксировали в Украине, в частности, в Киеве, Одессе и Харькове.
Как сообщается, более половины (56%) из поступивших на портал жалоб касаются проблем с новостной лентой, 25% пользователей заявили о неполадках при попытке авторизоваться в соцсети, а еще 18% сообщили о проблемах с сайтом Instagram.
Напомним, последний крупный сбой в работе Instagram произошел 4 сентября, тогда же о проблемах заявили и пользователи Facebook.
Читайте также: По всему миру произошел сбой в работе Facebook и Instagram
Перед этим массовый сбой в работе соцсети Instagram произошел вечером 27 августа в США и Европе.
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