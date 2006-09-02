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Раздел: Технологии  
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В работе Instagram произошел очередной сбой

В работе Instagram произошел очередной сбойБольше всего жалоб поступило от пользователей из Лондона, Парижа и Стокгольма.

В работе социальной сети Instagram произошел глобальный сбой. Об этом в пятницу, 7 сентября, сообщает портал Downdetector со ссылкой на полученные жалобы пользователей, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В частности, как следует из карты жалоб, неполадки в работе Instagram коснулись восточного побережья США и ряда стран Европы. При этом больше всего жалоб поступило от пользователей из Лондона, Парижа и Стокгольма. Также сбои частично фиксировали в Украине, в частности, в Киеве, Одессе и Харькове.

Как сообщается, более половины (56%) из поступивших на портал жалоб касаются проблем с новостной лентой, 25% пользователей заявили о неполадках при попытке авторизоваться в соцсети, а еще 18% сообщили о проблемах с сайтом Instagram.

Напомним, последний крупный сбой в работе Instagram произошел 4 сентября, тогда же о проблемах заявили и пользователи Facebook.

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Перед этим массовый сбой в работе соцсети Instagram произошел вечером 27 августа в США и Европе.

В работе Instagram произошел очередной сбой
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 Теги: Instagram, сбой

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Сегодня, 20:39 » Автор: Татьяна Ларина
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