Раздел: Технологии
В Сеть "слили" фото смартфона Nokia 9
Главная особенность новинки - камера.
Всего за последние три дня в Сеть попало три утечки дизайна смартфона Nokia с многомодульной камерой, причем каждое следующее оказывается еще качественнее, передает Хроника.инфо со ссылкой на ilenta.com.
Первое фото было просто ужасным, второе выглядело неплохо, а третья утечка и вовсе демонстрирует нам рендер смартфона, очень похожий на официальный.
Его опубликовал инсайдер Бенджамин Гескин. Основной особенностью указанного смартфона продолжает оставаться основная камера Zeiss, состоящая из пяти объективов, большой светодиодной вспышки и системы фокусировки.
Сканера отпечатков пальцев на тыльной панели нет, что может намекать на то, что он будет встроен в дисплей. Лицевая панель приносит дисплей с высоким соотношением сторон и небольшим вырезом в верхней части.
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Раннее появлялась информация, что указанный смартфон имеет номер модели Nokia TA-1094, а его официальным именем станет Nokia 9.
Всего за последние три дня в Сеть попало три утечки дизайна смартфона Nokia с многомодульной камерой, причем каждое следующее оказывается еще качественнее, передает Хроника.инфо со ссылкой на ilenta.com.
Первое фото было просто ужасным, второе выглядело неплохо, а третья утечка и вовсе демонстрирует нам рендер смартфона, очень похожий на официальный.
Его опубликовал инсайдер Бенджамин Гескин. Основной особенностью указанного смартфона продолжает оставаться основная камера Zeiss, состоящая из пяти объективов, большой светодиодной вспышки и системы фокусировки.
Сканера отпечатков пальцев на тыльной панели нет, что может намекать на то, что он будет встроен в дисплей. Лицевая панель приносит дисплей с высоким соотношением сторон и небольшим вырезом в верхней части.
Читайте также: Котята «слили» дизайн смартфона Nokia 8
Раннее появлялась информация, что указанный смартфон имеет номер модели Nokia TA-1094, а его официальным именем станет Nokia 9.
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