» » В Сеть "слили" фото смартфона Nokia 9
Раздел: Технологии  
0

В Сеть "слили" фото смартфона Nokia 9

В Сеть "слили" фото смартфона Nokia 9Главная особенность новинки - камера.

Всего за последние три дня в Сеть попало три утечки дизайна смартфона Nokia с многомодульной камерой, причем каждое следующее оказывается еще качественнее, передает Хроника.инфо со ссылкой на ilenta.com.

Первое фото было просто ужасным, второе выглядело неплохо, а третья утечка и вовсе демонстрирует нам рендер смартфона, очень похожий на официальный.

Его опубликовал инсайдер Бенджамин Гескин. Основной особенностью указанного смартфона продолжает оставаться основная камера Zeiss, состоящая из пяти объективов, большой светодиодной вспышки и системы фокусировки.

Сканера отпечатков пальцев на тыльной панели нет, что может намекать на то, что он будет встроен в дисплей. Лицевая панель приносит дисплей с высоким соотношением сторон и небольшим вырезом в верхней части.

Читайте также: Котята «слили» дизайн смартфона Nokia 8

Раннее появлялась информация, что указанный смартфон имеет номер модели Nokia TA-1094, а его официальным именем станет Nokia 9.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Nokia 9, фото, смартфон

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:50 » Автор: Алена Шимко
     470
     0

Похожие новости по теме

Основная камера смартфона Nokia 9 состоит из пяти объективов Основная камера смартфона Nokia 9 состоит из пяти объективов

Гаджет может стать первым смартфоном Nokia со сканером отпечатков пальцев, который интегрирован прямо в экран.

В Сеть попали живые снимки смартфона Nokia X6 с В Сеть попали живые снимки смартфона Nokia X6 с "бровью"

В сети появились живые фотографии и дополнительные подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Nokia X6 (или Nokia X)

Появился рендер будущего смартфона Nokia 9 Появился рендер будущего смартфона Nokia 9

Снимок подтверждает наличие у смартфона не только двойной камеры, о которой было известно и ранее, но также двойной светодиодной вспышки.

В Сеть В Сеть "слили" рендеры нового бюджетного смартфона Nokia

Ожидается, что смартфон получит 5-дюймовый HD-экран.

Котята «слили» дизайн смартфона Nokia 8 Котята «слили» дизайн смартфона Nokia 8

Окончательный дизайн гаджета не совпал с тем, что мы видели на рендерах

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх