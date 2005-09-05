Раздел: Технологии
В Сети раскрыли "внешность" Huawei Mate 20 Pro
Премьера Huawei Mate 20 Pro состоится чуть более чем через месяц.
Слухи об устройстве продолжаю регулярно появляются. В сети появились фотографии прототипа этого смартфона с кодовым именем LAYA L09C. Huawei Mate 20 Pro имеет экран с отступом и тройную камеру, которую мы уже смогли увидеть на предыдущих фотографиях, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопМоб.
Huawei Mate 20 Pro был подтвержден в ходе выставки IFA 2018. Тогда мы узнали, что дебют состоится 16 октября, эта же дата ранее появлялась в утечках. Недавно мы уже упоминали вам о фотографиях прототипа, которые были сделаны в Берлине. Теперь в сети появились новые фотографии модели, обозначенной как LAYA L09C.
На фотографиях прототипа Huawei Mate 20 Pro вы можете ознакомиться как с передней, так и задней панелей корпуса. Мы видим, что смартфон имеет экран с отступом в стиле iPhone X. Шторка правда поменьше, в виде капельки, должна появиться в модели без приписки Pro. Китайцы планируют ввести передовой механизм распознавания лица, который требует места.
Huawei Mate 20 Pro имеет тройную камеру, расположенную на островке в форме квадрата с закругленными углами. В первый раз мы смогли увидеть ее на рендерах, опубликованных XDA-Developers. Не известно, чем именно она будет отличаться относительно камеры у P20. Можно заметить, что объективы отличаются между собой.
Читайте также: Huawei Mate 9 проверили на прочность
Смартфон появится в середине октября, и тогда все прояснится. Телефон может получить дисплей с диагональю около 6,25 дюйма, о чем вспоминал Onleaks. Это означает, что утечки, связанные с экраном с диагональю до почти 7 дюймов оказались ложными. Известные технические характеристики Huawei Mate 20 Pro вы найдете ниже.
Huawei Mate 20 (Pro) – технические характеристики
~6,25-дюймовый экран с разрешением Full HD+ (2244 × 1080 пикселей)
процессор HiSilicon Kirin 980
6 или 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4
128, 256 или 512 ГБ
устройство чтения карт памяти microSD
камера для видео-звонков и селфи (без деталей)
тройная камера с LED – отсутствие сведений
аккумулятор емкостью 4200 мач
Wi-Fi 802.11 ac
Bluetooth 5.0
GPS/ГЛОНАСС
NFC
модем LTE
dual SIM
сканер отпечатков пальцев
разъем USB-C и для наушников
Android 9.0 Pie с накладкой EMUI 9.0
Слухи об устройстве продолжаю регулярно появляются. В сети появились фотографии прототипа этого смартфона с кодовым именем LAYA L09C. Huawei Mate 20 Pro имеет экран с отступом и тройную камеру, которую мы уже смогли увидеть на предыдущих фотографиях, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопМоб.
Huawei Mate 20 Pro был подтвержден в ходе выставки IFA 2018. Тогда мы узнали, что дебют состоится 16 октября, эта же дата ранее появлялась в утечках. Недавно мы уже упоминали вам о фотографиях прототипа, которые были сделаны в Берлине. Теперь в сети появились новые фотографии модели, обозначенной как LAYA L09C.
На фотографиях прототипа Huawei Mate 20 Pro вы можете ознакомиться как с передней, так и задней панелей корпуса. Мы видим, что смартфон имеет экран с отступом в стиле iPhone X. Шторка правда поменьше, в виде капельки, должна появиться в модели без приписки Pro. Китайцы планируют ввести передовой механизм распознавания лица, который требует места.
Huawei Mate 20 Pro имеет тройную камеру, расположенную на островке в форме квадрата с закругленными углами. В первый раз мы смогли увидеть ее на рендерах, опубликованных XDA-Developers. Не известно, чем именно она будет отличаться относительно камеры у P20. Можно заметить, что объективы отличаются между собой.
Читайте также: Huawei Mate 9 проверили на прочность
Смартфон появится в середине октября, и тогда все прояснится. Телефон может получить дисплей с диагональю около 6,25 дюйма, о чем вспоминал Onleaks. Это означает, что утечки, связанные с экраном с диагональю до почти 7 дюймов оказались ложными. Известные технические характеристики Huawei Mate 20 Pro вы найдете ниже.
Huawei Mate 20 (Pro) – технические характеристики
~6,25-дюймовый экран с разрешением Full HD+ (2244 × 1080 пикселей)
процессор HiSilicon Kirin 980
6 или 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4
128, 256 или 512 ГБ
устройство чтения карт памяти microSD
камера для видео-звонков и селфи (без деталей)
тройная камера с LED – отсутствие сведений
аккумулятор емкостью 4200 мач
Wi-Fi 802.11 ac
Bluetooth 5.0
GPS/ГЛОНАСС
NFC
модем LTE
dual SIM
сканер отпечатков пальцев
разъем USB-C и для наушников
Android 9.0 Pie с накладкой EMUI 9.0
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