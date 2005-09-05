Раздел: Технологии
Xiaomi создала "умные" часы для детей
Ориентировочная цена - 43 доллара.
ренд Xiao Xun Technology - структурное подразделение компании Xiaomi , который ориентирован на выпуск гаджетов для детей - в августе 2017 представил smart-часы S1, передает Хроника.инфо со ссылкой на ПростоТЕХ.
К началу нового школьного сезона компания приготовила для детей новый гаджет - smart-часы S2 . Девайс уже официально поступил в продажу. Ориентировочная цена - 43 доллара.
Компактные часы оснащены 1,3-дюймовым дисплеем для набора номера. Оригинальности дизайна добавляет контрастный цветной ремешок. Емкость аккумуляторной батареи - 730 мАч. В автономном режиме умные часы смогут работать в течение недели. Заряда аккумулятора хватает примерно на 9 часов разговора.
Часы оборудованы Wi-Fi модулем, функцией географического позиционирования. Поэтому родители смогут оперативно определить местонахождение ребенка.
Smart-часы S2 оснащены голосовым помощником, способным ответить более чем на 100 000 вопросов. Также он может петь, читать стихи и даже поддерживать беседу.
Читайте также: Умные часы Xiaomi рекордно подешевели
В этой модели увеличено объем встроенной памяти. Можно хранить около 3000 фотографий. Есть функция дистанционного управления камерой. Поэтому делать разные снимки стало намного удобнее. Часы оснащены антенной LDS, которая обеспечивает максимально высокое качество телефонного разговора.
ренд Xiao Xun Technology - структурное подразделение компании Xiaomi , который ориентирован на выпуск гаджетов для детей - в августе 2017 представил smart-часы S1, передает Хроника.инфо со ссылкой на ПростоТЕХ.
К началу нового школьного сезона компания приготовила для детей новый гаджет - smart-часы S2 . Девайс уже официально поступил в продажу. Ориентировочная цена - 43 доллара.
Компактные часы оснащены 1,3-дюймовым дисплеем для набора номера. Оригинальности дизайна добавляет контрастный цветной ремешок. Емкость аккумуляторной батареи - 730 мАч. В автономном режиме умные часы смогут работать в течение недели. Заряда аккумулятора хватает примерно на 9 часов разговора.
Часы оборудованы Wi-Fi модулем, функцией географического позиционирования. Поэтому родители смогут оперативно определить местонахождение ребенка.
Smart-часы S2 оснащены голосовым помощником, способным ответить более чем на 100 000 вопросов. Также он может петь, читать стихи и даже поддерживать беседу.
Читайте также: Умные часы Xiaomi рекордно подешевели
В этой модели увеличено объем встроенной памяти. Можно хранить около 3000 фотографий. Есть функция дистанционного управления камерой. Поэтому делать разные снимки стало намного удобнее. Часы оснащены антенной LDS, которая обеспечивает максимально высокое качество телефонного разговора.
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