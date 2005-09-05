Названы самые популярные гаджеты среди бизнесменов

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Количество устройств, которые работают под управлением ОС Android, в Западной Европе продолжает увеличиваться, сообщает исследовательская компания IDC, в то время, как iOS от Apple теряет позиции на ринке Европы. В первом квартале текущего года было замечено рост доли Android-устройств с 55% до 69%. Количество «яблочных»