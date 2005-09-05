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Раздел: Технологии  
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Google объявила дату анонса новых флагманов

Google объявила дату анонса новых флагмановОб устройствах уже появлялись слухи.

Google анонсировала смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL прошлой осенью, в начале октября. Новые смартфоны компании - Pixel 3 и Pixel 3 XL - также, по всей видимости, будут представлены в октябре: Google анонсировала мероприятие, которое пройдет в Нью-Йорке, США, 9 октября, и на котором, как ожидается, будут презентованы ее новые мобильные устройства.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Пока характеристики Pixel 3 и Pixel 3 XL не раскрываются. Впрочем, естественно, об устройствах уже появлялись слухи: так, недавно в Сети появились «живые» фотографии, предположительно, «обычного» Pixel 3.

Утечка сообщала также предположительные характеристики смартфона: указывалось, что он получит 5,5-дюймовый экран с разрешением 2 160 на 1 080 пикселей, чипсет Snapdragon 845, аккумулятор емкостью 2 915 мАч.

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Разумеется, это неофициальная информация. Какими будут Pixel 3 и Pixel 3 XL, впрочем, станет известно уже скоро.
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 Теги: Google, флагман, анонс

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Сегодня, 18:46 » Автор: Едгар Букмирза
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