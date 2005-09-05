Раздел: Технологии
Google объявила дату анонса новых флагманов
Об устройствах уже появлялись слухи.
Google анонсировала смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL прошлой осенью, в начале октября. Новые смартфоны компании - Pixel 3 и Pixel 3 XL - также, по всей видимости, будут представлены в октябре: Google анонсировала мероприятие, которое пройдет в Нью-Йорке, США, 9 октября, и на котором, как ожидается, будут презентованы ее новые мобильные устройства.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Пока характеристики Pixel 3 и Pixel 3 XL не раскрываются. Впрочем, естественно, об устройствах уже появлялись слухи: так, недавно в Сети появились «живые» фотографии, предположительно, «обычного» Pixel 3.
Утечка сообщала также предположительные характеристики смартфона: указывалось, что он получит 5,5-дюймовый экран с разрешением 2 160 на 1 080 пикселей, чипсет Snapdragon 845, аккумулятор емкостью 2 915 мАч.
Читайте также: Meizu объявила дату анонса новых флагманов
Разумеется, это неофициальная информация. Какими будут Pixel 3 и Pixel 3 XL, впрочем, станет известно уже скоро.
Google анонсировала смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL прошлой осенью, в начале октября. Новые смартфоны компании - Pixel 3 и Pixel 3 XL - также, по всей видимости, будут представлены в октябре: Google анонсировала мероприятие, которое пройдет в Нью-Йорке, США, 9 октября, и на котором, как ожидается, будут презентованы ее новые мобильные устройства.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Пока характеристики Pixel 3 и Pixel 3 XL не раскрываются. Впрочем, естественно, об устройствах уже появлялись слухи: так, недавно в Сети появились «живые» фотографии, предположительно, «обычного» Pixel 3.
Утечка сообщала также предположительные характеристики смартфона: указывалось, что он получит 5,5-дюймовый экран с разрешением 2 160 на 1 080 пикселей, чипсет Snapdragon 845, аккумулятор емкостью 2 915 мАч.
Читайте также: Meizu объявила дату анонса новых флагманов
Разумеется, это неофициальная информация. Какими будут Pixel 3 и Pixel 3 XL, впрочем, станет известно уже скоро.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
72
0
Также советуем посмотреть
- Фиаско России в космосе высмеяли в Сети
- Брюки с подвохом: в Сети высмеяли внешний вид Путина
- Перепутал: Гройсман поздравил город Днепр, опубликовав снимок Киева
- Забавная подборка снимков от любителей селфи
- Девушка забавно потроллила идеальные снимки в Instagram
- "Убойные" шедевры дизайнерской мысли, с которых невозможно не смеяться
- "Застукали на горяченьком": забавные фото животных
- Уморительная подборка смешных фото
- Смех до слез: подборка забавных объявлений
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь день
- Ситуация в ООС: один погибший, двое раненых
- Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
- Из-за химических выбросов в Крыму пятерых пограничников госпитализировали
- Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
- Из Херсонской области эвакуируют детей
- Потешные питомцы, которые на самом деле настоящие хулиганы
- В РПЦ прокомментировали назначение Вселенским патриархатом своих представителей
- Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
- Новый флешмоб: люди с прикольными никами раскрывают их значение
- В Крыму ожидают повторный выброс токсичных веществ
- Вселенский патриархат назначил в Киев экзархов
- Нелепые ситуации, которые могут произойти лишь на дорогах
- Отличная игрушка: львица «подарила» детенышам камеру, отобранную у фотографа
- По факту экологического кризиса в Крыму открыто уголовное дело
- И такое бывает: курица подружилась со змеей
- Перемовини з МВФ – надзвичайно філігранний процес
- Британка вернула крупную сумму денег, найденную в купленных кроссовках
- Луценко не є ворогом журналістів
- Питбуль стал звездой Youtube, станцевав брейк
Оставьте свой комментарий