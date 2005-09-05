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Раздел: Технологии  
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Эксперты рассказали, какими гаджетами чаще всего пользуются бизнесмены

Эксперты рассказали, какими гаджетами чаще всего пользуются бизнесменыБизнесмены не гонятся за трендами.

Android-устройства занимают около 80% рынка, и это уже давно не секрет. Однако в разных отраслях этот показатель может меняться, и он имеет серьезные разногласия с общей тенденцией в сфере бизнеса.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Компания Egnyte, которая занимается хранением данных и обслуживанием бизнеса, проанализировала 18 петабайт собственных данных и пришла к очевидному выводу. Сейчас в бизнесе серьезно доминирует Apple. Действительно, 79% всей активности в сфере бизнеса происходят с помощью устройств компании Apple, а 21% достался Android-устройствам.

Так выглядит список самых популярных устройств в сфере бизнеса:

iPhone 7
iPhone 6s
iPad Air 2
iPhone 7 Plus
iPhone 6

Можно заметить, бизнесмены не гонятся за трендами и используют свои устройства долгие годы.

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При этом анализ данных начался с 2017 года, тогда iPhone X еще даже не был представлен, поэтому с тех пор у него были все шансы попасть в список.

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 Теги: Бизнесмены, смартфон, тренд

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Сегодня, 20:06 » Автор: Едгар Букмирза
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