Раздел: Технологии
Эксперты рассказали, какими гаджетами чаще всего пользуются бизнесмены
Бизнесмены не гонятся за трендами.
Android-устройства занимают около 80% рынка, и это уже давно не секрет. Однако в разных отраслях этот показатель может меняться, и он имеет серьезные разногласия с общей тенденцией в сфере бизнеса.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Компания Egnyte, которая занимается хранением данных и обслуживанием бизнеса, проанализировала 18 петабайт собственных данных и пришла к очевидному выводу. Сейчас в бизнесе серьезно доминирует Apple. Действительно, 79% всей активности в сфере бизнеса происходят с помощью устройств компании Apple, а 21% достался Android-устройствам.
Так выглядит список самых популярных устройств в сфере бизнеса:
iPhone 7
iPhone 6s
iPad Air 2
iPhone 7 Plus
iPhone 6
Можно заметить, бизнесмены не гонятся за трендами и используют свои устройства долгие годы.
Читайте также: Не Киев: назван украинский город, в котором чаще всего пользуются автомобилями
При этом анализ данных начался с 2017 года, тогда iPhone X еще даже не был представлен, поэтому с тех пор у него были все шансы попасть в список.
Android-устройства занимают около 80% рынка, и это уже давно не секрет. Однако в разных отраслях этот показатель может меняться, и он имеет серьезные разногласия с общей тенденцией в сфере бизнеса.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Компания Egnyte, которая занимается хранением данных и обслуживанием бизнеса, проанализировала 18 петабайт собственных данных и пришла к очевидному выводу. Сейчас в бизнесе серьезно доминирует Apple. Действительно, 79% всей активности в сфере бизнеса происходят с помощью устройств компании Apple, а 21% достался Android-устройствам.
Так выглядит список самых популярных устройств в сфере бизнеса:
iPhone 7
iPhone 6s
iPad Air 2
iPhone 7 Plus
iPhone 6
Можно заметить, бизнесмены не гонятся за трендами и используют свои устройства долгие годы.
Читайте также: Не Киев: назван украинский город, в котором чаще всего пользуются автомобилями
При этом анализ данных начался с 2017 года, тогда iPhone X еще даже не был представлен, поэтому с тех пор у него были все шансы попасть в список.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
483
0
Также советуем посмотреть
- В Днепре в честь Дня города били посуду
- Фиаско России в космосе высмеяли в Сети
- Брюки с подвохом: в Сети высмеяли внешний вид Путина
- Перепутал: Гройсман поздравил город Днепр, опубликовав снимок Киева
- Забавная подборка снимков от любителей селфи
- Девушка забавно потроллила идеальные снимки в Instagram
- "Убойные" шедевры дизайнерской мысли, с которых невозможно не смеяться
- "Застукали на горяченьком": забавные фото животных
- Уморительная подборка смешных фото
- Смех до слез: подборка забавных объявлений
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь день
- Ситуация в ООС: один погибший, двое раненых
- Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
- Из-за химических выбросов в Крыму пятерых пограничников госпитализировали
- Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
- Из Херсонской области эвакуируют детей
- Потешные питомцы, которые на самом деле настоящие хулиганы
- В РПЦ прокомментировали назначение Вселенским патриархатом своих представителей
- Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
- Новый флешмоб: люди с прикольными никами раскрывают их значение
- В Крыму ожидают повторный выброс токсичных веществ
- Вселенский патриархат назначил в Киев экзархов
- Нелепые ситуации, которые могут произойти лишь на дорогах
- Отличная игрушка: львица «подарила» детенышам камеру, отобранную у фотографа
- По факту экологического кризиса в Крыму открыто уголовное дело
- И такое бывает: курица подружилась со змеей
- Перемовини з МВФ – надзвичайно філігранний процес
- Британка вернула крупную сумму денег, найденную в купленных кроссовках
- Луценко не є ворогом журналістів
Оставьте свой комментарий