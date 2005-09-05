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Раздел: Технологии  
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Samsung запатентовала необычный смартфон

Samsung запатентовала необычный смартфонУ описанного устройства достаточно серьезно изогнуты боковые части дисплея.

Южнокорейская компания Samsung зарегистрировала новый патент, в котором описала смартфон с вырезами даже для физических кнопок.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ilenta.com.

У описанного устройства достаточно серьезно изогнуты боковые части дисплея, а на правой стеклянной грани сразу же заметен вырез для физической кнопки.

Если мы правильно рассмотрели, то дисплей огибает всю боковую часть экрана и достает до задней панели. Естественно, места для физических кнопок попросту не остается, что и подталкивает Samsung делать вырезы в стекле.

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Пока нет никакой гарантии, что этот патент найдет воплощение в реальном устройстве. Но было бы приятно увидеть подобные решения уже в серии Galaxy S10.

Samsung запатентовала необычный смартфон
Samsung запатентовала необычный смартфон
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 Теги: Samsung, смартфон, патент

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Сегодня, 21:18 » Автор: Едгар Букмирза
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