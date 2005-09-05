Раздел: Технологии
В Европе зарегистрировали новинку от Huawei
Новый смартфон может стать мощнее и дороже.
Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) зарегистрировало неанонсированный ранее смартфон Huawei Y10.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Соответствующая информация появилась в базе данных органа, правда о самой новинке информации маловато.
Как пишет ресурс Gizmochina, судя по номеру модели, новый смартфон может стать мощнее и дороже, чем большинство устройств серии Huawei Y, однако все же ожидается, что его цена будет средней.
Читайте также: Компания Huawei официально представила смартфон-гигант Honor 8X Max и Honor 8X: обзор, цена
Вполне вероятно, что Huawei Y10 – это будущий сложный смартфон от китайского гиганта, который должен выйти в начале 2019 года и стать прямым конкурентом Samsung Galaxy X.
Читайте также: Huawei готовит новинку с 6 ГБ RAM и двойной задней камерой
Также эксперты считают, что новинка станет преемником мартовского бюджетника Huawei Y9 (2018), что имеет четыре камеры и широкоформатный экран.
Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) зарегистрировало неанонсированный ранее смартфон Huawei Y10.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Соответствующая информация появилась в базе данных органа, правда о самой новинке информации маловато.
Как пишет ресурс Gizmochina, судя по номеру модели, новый смартфон может стать мощнее и дороже, чем большинство устройств серии Huawei Y, однако все же ожидается, что его цена будет средней.
Читайте также: Компания Huawei официально представила смартфон-гигант Honor 8X Max и Honor 8X: обзор, цена
Вполне вероятно, что Huawei Y10 – это будущий сложный смартфон от китайского гиганта, который должен выйти в начале 2019 года и стать прямым конкурентом Samsung Galaxy X.
Читайте также: Huawei готовит новинку с 6 ГБ RAM и двойной задней камерой
Также эксперты считают, что новинка станет преемником мартовского бюджетника Huawei Y9 (2018), что имеет четыре камеры и широкоформатный экран.
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