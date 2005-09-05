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Раздел: Технологии  
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В Европе зарегистрировали новинку от Huawei

В Европе зарегистрировали новинку от Huawei Новый смартфон может стать мощнее и дороже.

Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) зарегистрировало неанонсированный ранее смартфон Huawei Y10.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Соответствующая информация появилась в базе данных органа, правда о самой новинке информации маловато.

Как пишет ресурс Gizmochina, судя по номеру модели, новый смартфон может стать мощнее и дороже, чем большинство устройств серии Huawei Y, однако все же ожидается, что его цена будет средней.

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Вполне вероятно, что Huawei Y10 – это будущий сложный смартфон от китайского гиганта, который должен выйти в начале 2019 года и стать прямым конкурентом Samsung Galaxy X.

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Также эксперты считают, что новинка станет преемником мартовского бюджетника Huawei Y9 (2018), что имеет четыре камеры и широкоформатный экран.

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 Теги: смартфон, Huawei, новинка

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Сегодня, 22:34 » Автор: Едгар Букмирза
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