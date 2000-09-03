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Раздел: Технологии  
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Microsoft продлит поддержку Windows 7

Microsoft продлит поддержку Windows 7Корпорация решила заработать на высоком спросе старой ОС.

Популярность Windows 7 находится все еще на высоком уровне несмотря на то, что Microsoft объявила о скором прекращении ее поддержки, которая закончится 14 января 2020 года. Но в связи с все еще высоким пользовательским спросом на Windows 7, Microsoft решила на этом заработать, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Корпорация предусмотрела возможность выпуска расширенных обновлений безопасности – Extended Security Updates. Эти патчи будут выпускаться на протяжении трех лет после официального прекращения поддержки – до января 2023 года. Однако такие обновления будут платными и продаваться будут по интересной схеме: цена за каждую "заплатку" будет повышаться с каждым годом.

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Обновления Windows 7 Extended Security Updates будут доступны для владельцев версий Windows 7 Professional и Windows 7 Enterprise с корпоративными лицензиями. При этом для подписчиков Windows Software Assurance и/или Windows 10 Enterprise или Education предусмотрены скидки. Подписка Office 365 ProPlus будет работать для устройств с обновлениями Windows 7 Extended Security Updates вплоть до января 2023 года.
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 Теги: Microsoft, Windows 7

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Сегодня, 09:49 » Автор: Татьяна Ларина
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