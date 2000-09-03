Раздел: Технологии
Microsoft продлит поддержку Windows 7
Корпорация решила заработать на высоком спросе старой ОС.
Популярность Windows 7 находится все еще на высоком уровне несмотря на то, что Microsoft объявила о скором прекращении ее поддержки, которая закончится 14 января 2020 года. Но в связи с все еще высоким пользовательским спросом на Windows 7, Microsoft решила на этом заработать, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Корпорация предусмотрела возможность выпуска расширенных обновлений безопасности – Extended Security Updates. Эти патчи будут выпускаться на протяжении трех лет после официального прекращения поддержки – до января 2023 года. Однако такие обновления будут платными и продаваться будут по интересной схеме: цена за каждую "заплатку" будет повышаться с каждым годом.
Читайте также: Microsoft прекратила основную поддержку Windows 7
Обновления Windows 7 Extended Security Updates будут доступны для владельцев версий Windows 7 Professional и Windows 7 Enterprise с корпоративными лицензиями. При этом для подписчиков Windows Software Assurance и/или Windows 10 Enterprise или Education предусмотрены скидки. Подписка Office 365 ProPlus будет работать для устройств с обновлениями Windows 7 Extended Security Updates вплоть до января 2023 года.
Популярность Windows 7 находится все еще на высоком уровне несмотря на то, что Microsoft объявила о скором прекращении ее поддержки, которая закончится 14 января 2020 года. Но в связи с все еще высоким пользовательским спросом на Windows 7, Microsoft решила на этом заработать, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Корпорация предусмотрела возможность выпуска расширенных обновлений безопасности – Extended Security Updates. Эти патчи будут выпускаться на протяжении трех лет после официального прекращения поддержки – до января 2023 года. Однако такие обновления будут платными и продаваться будут по интересной схеме: цена за каждую "заплатку" будет повышаться с каждым годом.
Читайте также: Microsoft прекратила основную поддержку Windows 7
Обновления Windows 7 Extended Security Updates будут доступны для владельцев версий Windows 7 Professional и Windows 7 Enterprise с корпоративными лицензиями. При этом для подписчиков Windows Software Assurance и/или Windows 10 Enterprise или Education предусмотрены скидки. Подписка Office 365 ProPlus будет работать для устройств с обновлениями Windows 7 Extended Security Updates вплоть до января 2023 года.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
291
0
Также советуем посмотреть
- Сеть в восторге от парикмахера, отбившегося от воров шваброй
- Ситуация в зоне ООС: ВСУ понесли потери
- В Сети высмеяли Илона Маска, употребившего марихуану
- В России устроили давку из-за еды: курьезные кадры
- В Днепре в честь Дня города били посуду
- Фиаско России в космосе высмеяли в Сети
- Брюки с подвохом: в Сети высмеяли внешний вид Путина
- Перепутал: Гройсман поздравил город Днепр, опубликовав снимок Киева
- Забавная подборка снимков от любителей селфи
- Девушка забавно потроллила идеальные снимки в Instagram
- "Убойные" шедевры дизайнерской мысли, с которых невозможно не смеяться
- "Застукали на горяченьком": забавные фото животных
- Уморительная подборка смешных фото
- Смех до слез: подборка забавных объявлений
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь день
- Ситуация в ООС: один погибший, двое раненых
- Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
- Из-за химических выбросов в Крыму пятерых пограничников госпитализировали
- Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
- Из Херсонской области эвакуируют детей
- Потешные питомцы, которые на самом деле настоящие хулиганы
- В РПЦ прокомментировали назначение Вселенским патриархатом своих представителей
- Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
- Новый флешмоб: люди с прикольными никами раскрывают их значение
- В Крыму ожидают повторный выброс токсичных веществ
- Вселенский патриархат назначил в Киев экзархов
- Нелепые ситуации, которые могут произойти лишь на дорогах
- Отличная игрушка: львица «подарила» детенышам камеру, отобранную у фотографа
- По факту экологического кризиса в Крыму открыто уголовное дело
Оставьте свой комментарий