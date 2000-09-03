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Раздел: Технологии  
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Многие гаджеты Apple вскоре могут подорожать

Многие гаджеты Apple вскоре могут подорожать Это из-за торговой войны между США и Китаем

Торговая война между США и Китаем вскоре, возможно, коснётся миллионов обычных потребителей более явно, чем они думают, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

Компания Apple обратилась к Торговому представительству США с письмом, в котором, кроме прочего, сказано, что новые пошлины на товары на сумму в 200 млрд долларов, которые США может применить к Китаю, приведут к повышению цен на продукцию купертинского гиганта.

В частности, подорожают часы Apple Watch, наушники AirPods, ПК Mac mini, стилус Pencil, а также множество прочих товаров. Apple говорит о том, что все эти действия в итоге проявятся в качестве дополнительного налога для жителей США. Компания просит правительство пересмотреть данные меры и работать над тем, чтобы найти иные способы сделать экономику страны сильнее.

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Также стоит отметить, что Дональд Трамп говорил о ещё большем расширении пошлин до суммы в 267 млрд долларов.
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 Теги: Apple, гаджеты

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Сегодня, 13:13 » Автор: Татьяна Ларина
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