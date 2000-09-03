Раздел: Технологии
Многие гаджеты Apple вскоре могут подорожать
Это из-за торговой войны между США и Китаем
Торговая война между США и Китаем вскоре, возможно, коснётся миллионов обычных потребителей более явно, чем они думают, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Компания Apple обратилась к Торговому представительству США с письмом, в котором, кроме прочего, сказано, что новые пошлины на товары на сумму в 200 млрд долларов, которые США может применить к Китаю, приведут к повышению цен на продукцию купертинского гиганта.
В частности, подорожают часы Apple Watch, наушники AirPods, ПК Mac mini, стилус Pencil, а также множество прочих товаров. Apple говорит о том, что все эти действия в итоге проявятся в качестве дополнительного налога для жителей США. Компания просит правительство пересмотреть данные меры и работать над тем, чтобы найти иные способы сделать экономику страны сильнее.
Читайте также: Apple может повысить цены на гаджеты
Также стоит отметить, что Дональд Трамп говорил о ещё большем расширении пошлин до суммы в 267 млрд долларов.
Торговая война между США и Китаем вскоре, возможно, коснётся миллионов обычных потребителей более явно, чем они думают, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Компания Apple обратилась к Торговому представительству США с письмом, в котором, кроме прочего, сказано, что новые пошлины на товары на сумму в 200 млрд долларов, которые США может применить к Китаю, приведут к повышению цен на продукцию купертинского гиганта.
В частности, подорожают часы Apple Watch, наушники AirPods, ПК Mac mini, стилус Pencil, а также множество прочих товаров. Apple говорит о том, что все эти действия в итоге проявятся в качестве дополнительного налога для жителей США. Компания просит правительство пересмотреть данные меры и работать над тем, чтобы найти иные способы сделать экономику страны сильнее.
Читайте также: Apple может повысить цены на гаджеты
Также стоит отметить, что Дональд Трамп говорил о ещё большем расширении пошлин до суммы в 267 млрд долларов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
240
0
Также советуем посмотреть
- В Сети высмеяли желание скульптора создать памятник Путина «в полный рост»
- Грузчики устроили зажигательные танцы в аэропорту Лондона
- Сеть в восторге от парикмахера, отбившегося от воров шваброй
- Ситуация в зоне ООС: ВСУ понесли потери
- В Сети высмеяли Илона Маска, употребившего марихуану
- В России устроили давку из-за еды: курьезные кадры
- В Днепре в честь Дня города били посуду
- Фиаско России в космосе высмеяли в Сети
- Брюки с подвохом: в Сети высмеяли внешний вид Путина
- Перепутал: Гройсман поздравил город Днепр, опубликовав снимок Киева
- Забавная подборка снимков от любителей селфи
- Девушка забавно потроллила идеальные снимки в Instagram
- "Убойные" шедевры дизайнерской мысли, с которых невозможно не смеяться
- "Застукали на горяченьком": забавные фото животных
- Уморительная подборка смешных фото
- Смех до слез: подборка забавных объявлений
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь день
- Ситуация в ООС: один погибший, двое раненых
- Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
- Из-за химических выбросов в Крыму пятерых пограничников госпитализировали
- Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
- Из Херсонской области эвакуируют детей
- Потешные питомцы, которые на самом деле настоящие хулиганы
- В РПЦ прокомментировали назначение Вселенским патриархатом своих представителей
- Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
- Новый флешмоб: люди с прикольными никами раскрывают их значение
- В Крыму ожидают повторный выброс токсичных веществ
- Вселенский патриархат назначил в Киев экзархов
- Нелепые ситуации, которые могут произойти лишь на дорогах
Оставьте свой комментарий