Раздел: Технологии
Стало известно, каким будет смартфон Xiaomi Youth Mi8
Эксперты раскрыли не только внешний вид нового смартфона, но и некоторые технические характеристики устройства.
Судя по имеющейся информации, это еще одна версия флагманского Xiaomi Mi8, известная из утечек как Mi8 Youth. Кроме того, китайские магазины уже объявили цену данной модели, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
На представленных изображениях сложно сказать, есть ли у Xiaomi Mi8 Youth вырез в экране или какого размера у него рамки. Зато сзади мы видим горизонтально расположенную двойную камеру и сканер отпечатков пальцев. Габариты устройства – 156,4 х 75,8 х 7,5 миллиметра, а вес – 169 граммов. Смартфон может быть доступен в таких цветах: черном, белом, золотом, розовом, розовом золоте, синем, красном, сером, серебристом, зеленом , сине-фиолетовом и фиолетово-золотом.
Известны характеристики Xiaomi Mi8 Youth:
6,26-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 2280 х 1080 пикселей;
8-ядерный процессор Snapdragon 710;
4/6 ГБ оперативной памяти;
64/128 ГБ встроенной памяти;
Двойная основная камера с разрешением 12 Мп;
Фронтальная камера с разрешением 24 Мп;
Аккумулятор емкостью 3 250 миллиампер часов.
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Китайские магазины уже объявили цену на Xiaomi Mi8 Youth. Как и ожидалось, он будет стоить от 1 999 юаней (около 8 260 гривен). Презентация смартфона ожидается 18 – 19 сентября.
Судя по имеющейся информации, это еще одна версия флагманского Xiaomi Mi8, известная из утечек как Mi8 Youth. Кроме того, китайские магазины уже объявили цену данной модели, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
На представленных изображениях сложно сказать, есть ли у Xiaomi Mi8 Youth вырез в экране или какого размера у него рамки. Зато сзади мы видим горизонтально расположенную двойную камеру и сканер отпечатков пальцев. Габариты устройства – 156,4 х 75,8 х 7,5 миллиметра, а вес – 169 граммов. Смартфон может быть доступен в таких цветах: черном, белом, золотом, розовом, розовом золоте, синем, красном, сером, серебристом, зеленом , сине-фиолетовом и фиолетово-золотом.
Известны характеристики Xiaomi Mi8 Youth:
6,26-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 2280 х 1080 пикселей;
8-ядерный процессор Snapdragon 710;
4/6 ГБ оперативной памяти;
64/128 ГБ встроенной памяти;
Двойная основная камера с разрешением 12 Мп;
Фронтальная камера с разрешением 24 Мп;
Аккумулятор емкостью 3 250 миллиампер часов.
Читайте также: Стало известно, как будет выглядеть Xiaomi Mi Max 3
Китайские магазины уже объявили цену на Xiaomi Mi8 Youth. Как и ожидалось, он будет стоить от 1 999 юаней (около 8 260 гривен). Презентация смартфона ожидается 18 – 19 сентября.
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