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Раздел: Технологии  
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На сайте Apple появилась страница iPhone 9

На сайте Apple появилась страница iPhone 9iPhone 9 и iPhone Xs показали на сайте Apple

Ресурс SlashLeaks опубликовал фотографию, на которой запечатлён якобы официальный сайт Apple. Об этом говорит общее оформление сайта, шрифты и стиль оформления рендеров, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

На первом снимке изображен новый iPhone 9 вместе с iPhone 7, iPhone X (или Xs) и увеличенную версию iPhone Xs. На втором - доступные цвета корпуса смартфона. Среди них: чёрный, красный, оранжевый, золотой и синий. Материалы корпуса: стеклянная задняя крышка и алюминиевые рамки.

Но здесь есть пара несостыковок.

Во-первых, на фото не показана ссылка, ведущая на сайт Apple. Да, это внутренние изображения, но начало ссылки можно было и сохранить.

Во-вторых, смущает описание нового iPhone 9 в цвете Space Grey. Хотя официально этот цвет называется и правильно пишется Space Gray. Не верите мне? Откройте официальный сайт Apple.

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Это могла быть как опечатка при заполнении сайта, так и допущенная неумелыми «сливальщиками» ошибка.

На сайте Apple появилась страница iPhone 9
На сайте Apple появилась страница iPhone 9
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 Теги: iPhone 9, смартфон

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Сегодня, 17:48 » Автор: Татьяна Ларина
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