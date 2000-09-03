Раздел: Технологии
На сайте Apple появилась страница iPhone 9
iPhone 9 и iPhone Xs показали на сайте Apple
Ресурс SlashLeaks опубликовал фотографию, на которой запечатлён якобы официальный сайт Apple. Об этом говорит общее оформление сайта, шрифты и стиль оформления рендеров, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
На первом снимке изображен новый iPhone 9 вместе с iPhone 7, iPhone X (или Xs) и увеличенную версию iPhone Xs. На втором - доступные цвета корпуса смартфона. Среди них: чёрный, красный, оранжевый, золотой и синий. Материалы корпуса: стеклянная задняя крышка и алюминиевые рамки.
Но здесь есть пара несостыковок.
Во-первых, на фото не показана ссылка, ведущая на сайт Apple. Да, это внутренние изображения, но начало ссылки можно было и сохранить.
Во-вторых, смущает описание нового iPhone 9 в цвете Space Grey. Хотя официально этот цвет называется и правильно пишется Space Gray. Не верите мне? Откройте официальный сайт Apple.
Читайте также: Новые iPhone: появилась свежая информация
Это могла быть как опечатка при заполнении сайта, так и допущенная неумелыми «сливальщиками» ошибка.
Ресурс SlashLeaks опубликовал фотографию, на которой запечатлён якобы официальный сайт Apple. Об этом говорит общее оформление сайта, шрифты и стиль оформления рендеров, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
На первом снимке изображен новый iPhone 9 вместе с iPhone 7, iPhone X (или Xs) и увеличенную версию iPhone Xs. На втором - доступные цвета корпуса смартфона. Среди них: чёрный, красный, оранжевый, золотой и синий. Материалы корпуса: стеклянная задняя крышка и алюминиевые рамки.
Но здесь есть пара несостыковок.
Во-первых, на фото не показана ссылка, ведущая на сайт Apple. Да, это внутренние изображения, но начало ссылки можно было и сохранить.
Во-вторых, смущает описание нового iPhone 9 в цвете Space Grey. Хотя официально этот цвет называется и правильно пишется Space Gray. Не верите мне? Откройте официальный сайт Apple.
Читайте также: Новые iPhone: появилась свежая информация
Это могла быть как опечатка при заполнении сайта, так и допущенная неумелыми «сливальщиками» ошибка.
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