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Раздел: Технологии  
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WhasApp решил отказаться от важной особенности

WhasApp решил отказаться от важной особенностиТеррористическая угроза стала крайне «горячей» темой.

В настоящее время жители любых стран мира могут общаться с кем-либо с помощью огромного множества интернет-сервисов, начиная от мессенджеров и заканчивая различными сайтами знакомств, где можно найти единомышленников для чего-либо.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.

У каждого такого сервиса есть создатели, которые занимаются поддержанием его работоспособности и внедряют различные новшества. Самым известным и популярным в мире средством для общения является мессенджер WhatsApp, и он, к сожалению, решил отказаться от главной особенности.

За последние годы террористическая угроза стала крайне «горячей» темой во множестве стран мира. Как удалось выяснить от американских СМИ, в настоящее время власти Соединенных Штатов оказывают давление на корпорацию Facebook, требуя ее отключить или изменить шифрование в мессенджере WhatsApp.

Через данный сервис, к слову, в настоящее время общается более чем 1,6 млрд человек, причем все эти люди – это активная аудитория.Сейчас вся переписка в мессенджере подвергается сквозному шифрованию, в результате чего прочитать ее и просмотреть пересылаемые файлы не могут даже создатели WhatsApp.

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Это создает очень большие сложности для сотрудников силовых ведомств, в том числе и в США. Именно поэтому правительство страны требует сделать так, чтобы правоохранительные органы смогли получать доступ ко всем данным любых пользователей, которые их интересуют. Данный сервис для общения уже начал отключать шифрование. Оно неожиданно пропало при создании резервных копий данных в Google Drive. Все данные, которые в качестве бэкапов отправляются туда, совсем не имеют никакой защиты, то есть извлеченный оттуда файл могут просмотреть все. К сотрудников силовых ведомств США и Европы есть доступ к данном облачному хранилищу, то есть уже сейчас они могут читать переписку, если она там хранится. Представители WhatsApp не сообщают, зачем разработчики отключили шифрование резервных копий. Ожидается, что в 2019 году данный мессенджер откажется от своей главной особенности – сверхнадежного шифрования.
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 Теги: WhasApp, особенности

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Сегодня, 23:08 » Автор: Едгар Букмирза
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