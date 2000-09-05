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Раздел: Технологии  
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Ученые взломали смартфон с помощью звука

Ученые взломали смартфон с помощью звукаАтака была успешной.

Найден способ взломать смартфон с помощью звука. Метод описала группа ученых из Университета Ланкастера.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rg.ru.

Атака и взлом происходил на смартфонах под управлением Android (Samsung Galaxy S4). Эти гаджеты предлагают три варианта идентификации пользователя: числовой пароль, отпечаток пальца и графический ключ (когда нужно последовательно соединить несколько точек на экране). Именно последний вариант и дал возможность использовать "звуковую отмычку".

Для того, чтобы атака была успешной, на смартфоне должна быть установлена написанная исследователями программа SonarSnoop. Приложение получает доступ к динамику и микрофону устройства и анализирует звуковые данные окружающей среды, как сонар летучей мыши - отраженный звук.

Ученые смогли настроить алгоритм так, что он распознает даже колебания от нажатия на экран. Это позволяет узнать положение пальца на экране и направление его движения, а следовательно - распознать графический ключ.

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"Система неидеальна, но она позволяет отбросить 70% вариантов и заняться перебором оставшихся 30%", - поясняют авторы работы. Напомним, что всего вариантов точечного пароля - около 400 тысяч, но статистика говорит, что 20% владельцев смартфонов используют 12 самых распространенных вариантов.
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 Теги: смартфон, звук

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Вчера, 23:58 » Автор: Едгар Букмирза
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