Раздел: Технологии
Процессор Intel Core i9-9900K протестировали на производительность
Процессор набрал 6 248 баллов.
Не секрет, что в течение ближайших нескольких недель корпорация Intel официально представит первую тройку процессоров семейства Coffee Lake Refresh. Технические характеристики новых CPU уже долгое время бродят по сети и вот голову нового семейства Intel Core i9-9900K заметили в бенчмарке Geekbench 4.2.3.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Напомним, Core i9-9900K содержит 8 физических ядер с поддержкой Hyper-Threading, работает на частоте от 3,6 до 5 ГГц в режиме Turbo Boost и поддерживается материнскими платами на базе чипсетов Intel серии 300 (при условии обновления прошивки UEFI).
В бенчмарке Geekbench 4.2.3 упомянутый процессор набрал 6 248 баллов в однопоточном режиме и 33 037 очков при использовании всех ядер. В качестве основы тестового стенда выступила материнская плата ASUS ROG Maximus X Hero, построенная на основе набора логики Intel Z370.
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Для сравнения, Intel Core i7-8700K (6 ядер / 12 потоков, 3,7 / 4,7 ГГц), который дебютировал почти год назад, набирает в том же тесте около 6 тысяч и 27 тысяч баллов в режимах Single-Core и Multi -Core, а 8-ядерный AMD Ryzen 7 2700X (3,7 / 4,3 ГГц) проходит тест с результатом в 5 тысяч и 28 тысяч очков соответственно.
Не секрет, что в течение ближайших нескольких недель корпорация Intel официально представит первую тройку процессоров семейства Coffee Lake Refresh. Технические характеристики новых CPU уже долгое время бродят по сети и вот голову нового семейства Intel Core i9-9900K заметили в бенчмарке Geekbench 4.2.3.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Напомним, Core i9-9900K содержит 8 физических ядер с поддержкой Hyper-Threading, работает на частоте от 3,6 до 5 ГГц в режиме Turbo Boost и поддерживается материнскими платами на базе чипсетов Intel серии 300 (при условии обновления прошивки UEFI).
В бенчмарке Geekbench 4.2.3 упомянутый процессор набрал 6 248 баллов в однопоточном режиме и 33 037 очков при использовании всех ядер. В качестве основы тестового стенда выступила материнская плата ASUS ROG Maximus X Hero, построенная на основе набора логики Intel Z370.
Читайте также: Процессор Core i7-8559U обзаведётся новой графикой
Для сравнения, Intel Core i7-8700K (6 ядер / 12 потоков, 3,7 / 4,7 ГГц), который дебютировал почти год назад, набирает в том же тесте около 6 тысяч и 27 тысяч баллов в режимах Single-Core и Multi -Core, а 8-ядерный AMD Ryzen 7 2700X (3,7 / 4,3 ГГц) проходит тест с результатом в 5 тысяч и 28 тысяч очков соответственно.
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