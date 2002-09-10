Раздел: Технологии
Названа дата анонса смартфона OnePlus 6T
Ожидается, что стоимость гаджета составит $550.
Новый флагманский телефон OnePlus под названием OnePlus 6T должны представить, как уверяют сотрудники компании, уже 17 октября.
При этом оператор сотовой связи T-Mobile подтвердил, что OnePlus 6T будет иметь встроенный считыватель отпечатков пальцев, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Отмечается, что у телефона будет сканер отпечатка пальца в экране или функция FOD. Компания OnePlus заявила, что она изначально предполагала внедрить технологию в модели OnePlus 5T. Однако, поскольку "технология не была достаточно зрелой, чтобы соответствовать стандартам OnePlus", она была отложена до OnePlus 6T.
Компания будет продвигать новую функцию, которая доступна сейчас на нескольких моделях бренда Vivo, под названием Screen Unlock. Из-за того, что под экран встроен датчик, OnePlus 6T окажется толще предшественника на 0,45 мм.
"Мы разблокируем наши телефоны несколько раз в день, а Screen Unlock уменьшает количество шагов для завершения действия. Добавив эту функцию в дополнение к другим вариантам разблокировки дисплея, таким как Face Unlock, у пользователей будут варианты разблокировки дисплея таким образом, который наиболее эффективен для них", - сказал представитель OnePlus журналистам CNET.
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Согласно более ранним утечкам, OnePlus 6 оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080x2340 пикселей), топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Ожидается, что стоимость гаджета составит $550.
Новый флагманский телефон OnePlus под названием OnePlus 6T должны представить, как уверяют сотрудники компании, уже 17 октября.
При этом оператор сотовой связи T-Mobile подтвердил, что OnePlus 6T будет иметь встроенный считыватель отпечатков пальцев, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Отмечается, что у телефона будет сканер отпечатка пальца в экране или функция FOD. Компания OnePlus заявила, что она изначально предполагала внедрить технологию в модели OnePlus 5T. Однако, поскольку "технология не была достаточно зрелой, чтобы соответствовать стандартам OnePlus", она была отложена до OnePlus 6T.
Компания будет продвигать новую функцию, которая доступна сейчас на нескольких моделях бренда Vivo, под названием Screen Unlock. Из-за того, что под экран встроен датчик, OnePlus 6T окажется толще предшественника на 0,45 мм.
"Мы разблокируем наши телефоны несколько раз в день, а Screen Unlock уменьшает количество шагов для завершения действия. Добавив эту функцию в дополнение к другим вариантам разблокировки дисплея, таким как Face Unlock, у пользователей будут варианты разблокировки дисплея таким образом, который наиболее эффективен для них", - сказал представитель OnePlus журналистам CNET.
Читайте также: Xiaomi поделилась рекламным изображением Mi 8 Youth
Согласно более ранним утечкам, OnePlus 6 оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080x2340 пикселей), топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Ожидается, что стоимость гаджета составит $550.
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