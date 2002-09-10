Раздел: Технологии
Анонсированы продажи фитнес-браслета Xiaomi с поддержкой NFC
Браслет позволит к примеру, оплачивать покупки, не прибегая к кредитным картам.
Компания Xiaomi официально подтвердила, что начнет продажи версии браслета Mi Band 3 NFC начиная с 19 сентября.
Этот браслет позволит к примеру, оплачивать покупки, не прибегая к кредитным картам, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
По сравнению с обычной версией Mi Band 3, предстоящая версия NFC поддерживает поддержку бесконтактных платежей через Mi Pay, которая является официальной службой мобильных платежей от Xiaomi. Помимо поддержки бесконтактных терминалов PoS, версия Mi Band 3 NFC будет поддерживать платежи по городской автобусной карте во многих городах Китая.
Ранее исполнительный директор подразделения Xiaomi, компании Huami, Хаунг Ванг сообщил на своей страничке в социальной сети Weibo, что браслет прошел три необходимых теста и почти готов к поступлению в продажу.
Обычная версия Mi Band 3 получила экран OLED с диагональю 0,78 дюйма при разрешении 128 х 80 пикселей. На экран может выводиться даже текст сообщений с сопряженного смартфона. Также можно отметить 20-дневную автономность и защиту от воды.
Версия Mi Band 3 NFC будет доступна для покупки с 19 сентября через интернет-магазины Xiaomi в Китае с ценой 199 юаней (примерно $29). На данный момент ничего неизвестно о появлении варианта Mi Band 3 NFC на рынках за пределами страны.
Читайте также: На сайте Samsung появилась информация о Nokia 9
В течение 17 дней после запуска Mi Band 3 Xiaomi объявила, что она продала 1 миллион фитнес-трекеров. Ожидается, что вариант с поддержкой модуля NFC получит еще большую популярность.
Компания Xiaomi официально подтвердила, что начнет продажи версии браслета Mi Band 3 NFC начиная с 19 сентября.
Этот браслет позволит к примеру, оплачивать покупки, не прибегая к кредитным картам, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
По сравнению с обычной версией Mi Band 3, предстоящая версия NFC поддерживает поддержку бесконтактных платежей через Mi Pay, которая является официальной службой мобильных платежей от Xiaomi. Помимо поддержки бесконтактных терминалов PoS, версия Mi Band 3 NFC будет поддерживать платежи по городской автобусной карте во многих городах Китая.
Ранее исполнительный директор подразделения Xiaomi, компании Huami, Хаунг Ванг сообщил на своей страничке в социальной сети Weibo, что браслет прошел три необходимых теста и почти готов к поступлению в продажу.
Обычная версия Mi Band 3 получила экран OLED с диагональю 0,78 дюйма при разрешении 128 х 80 пикселей. На экран может выводиться даже текст сообщений с сопряженного смартфона. Также можно отметить 20-дневную автономность и защиту от воды.
Версия Mi Band 3 NFC будет доступна для покупки с 19 сентября через интернет-магазины Xiaomi в Китае с ценой 199 юаней (примерно $29). На данный момент ничего неизвестно о появлении варианта Mi Band 3 NFC на рынках за пределами страны.
Читайте также: На сайте Samsung появилась информация о Nokia 9
В течение 17 дней после запуска Mi Band 3 Xiaomi объявила, что она продала 1 миллион фитнес-трекеров. Ожидается, что вариант с поддержкой модуля NFC получит еще большую популярность.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
192
0
Также советуем посмотреть
- Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел жилого квартала Майорска
- На Черниговщине разоблачили прокремлевского пропагандиста
- Ситуация в Армянске: на что обратить внимание
- В Генштабе объяснили продление осеннего призыва
- Сеть насмешил маленький снежный барс, напугавший маму
- «Русский мир» пришел: об экологической катастрофе в Армянске
- Курящего марихуану Маска высмеяли забавным граффити
- У рыбаков заглох двигатель лодки, их отнесло в Крым, - ГПСУ
- Россияне бастуют только за колбасу
- Голодающий Сенцов становится все более слабым, - адвокат
- Девушки по имени Николь объединились, чтобы помочь парню найти свою тезку
- В полиции прокомментировали задержание ветерана АТО Ананьева
- Соцсети продолжают смеяться над задержаниями детей в России
- В Бердянске у мужчины обнаружили холеру
- В чем причина ускорения «автокефализации»
- Координатор ОБСЕ посетил украинских пленных в Донецке
- В Сети опубликовали снимок могилы Захарченко
- Мужчина после медосмотра узнал о своей «беременности»
- У протестов в России «колбасная» природа
- Муженко рассказал о поставках танков в ВСУ за годы войны
- На Донбассе заметили новейшую систему радиоэлектронной борьбы
- «Мудрый» Батька и МВФ
- Жителей Индии не на шутку напугал странный объект в небе
- ОБСЕ зафиксировала военную технику боевиков в центре Донецка
- «Путин, введи уборщиков»: в Сети высмеяли пляжи в Краснодарском крае
- Проблема «взрослого в комнате»
- В зоне ООС погиб украинский военный
- Смешные животные, попавшие в необычные ситуации
- Кулинарные провалы, над которыми остается лишь посмеяться
- В Украине отреагировали на заявление Пескова по узникам
Оставьте свой комментарий