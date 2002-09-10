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Раздел: Технологии  
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Анонсированы продажи фитнес-браслета Xiaomi с поддержкой NFC

Анонсированы продажи фитнес-браслета Xiaomi с поддержкой NFC Браслет позволит к примеру, оплачивать покупки, не прибегая к кредитным картам.

Компания Xiaomi официально подтвердила, что начнет продажи версии браслета Mi Band 3 NFC начиная с 19 сентября.

Этот браслет позволит к примеру, оплачивать покупки, не прибегая к кредитным картам, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

По сравнению с обычной версией Mi Band 3, предстоящая версия NFC поддерживает поддержку бесконтактных платежей через Mi Pay, которая является официальной службой мобильных платежей от Xiaomi. Помимо поддержки бесконтактных терминалов PoS, версия Mi Band 3 NFC будет поддерживать платежи по городской автобусной карте во многих городах Китая.

Ранее исполнительный директор подразделения Xiaomi, компании Huami, Хаунг Ванг сообщил на своей страничке в социальной сети Weibo, что браслет прошел три необходимых теста и почти готов к поступлению в продажу.

Обычная версия Mi Band 3 получила экран OLED с диагональю 0,78 дюйма при разрешении 128 х 80 пикселей. На экран может выводиться даже текст сообщений с сопряженного смартфона. Также можно отметить 20-дневную автономность и защиту от воды.

Версия Mi Band 3 NFC будет доступна для покупки с 19 сентября через интернет-магазины Xiaomi в Китае с ценой 199 юаней (примерно $29). На данный момент ничего неизвестно о появлении варианта Mi Band 3 NFC на рынках за пределами страны.

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В течение 17 дней после запуска Mi Band 3 Xiaomi объявила, что она продала 1 миллион фитнес-трекеров. Ожидается, что вариант с поддержкой модуля NFC получит еще большую популярность.
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 Теги: Xiaomi, NFC, Mi Band 3

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Сегодня, 14:10 » Автор: Богдан Процив
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