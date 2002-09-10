Photoshop обзавелся новой полезной функцией

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Пользователям не нужно беспокоиться о том, не развалится ли объект во время печати – Photoshop автоматически создает временные опоры вокруг печатаемого объекта.

Вчера на торрентах появилась нелегальная версия Photoshop CC. Пиратам понадобилось всего лишь два дня для того, чтобы взломать новую версию редактора изображений, которая появилась на рынке 17 июня. Взломанная версия Photoshop CC представлена на восьми языках, включая русский и украинский. Представители компании пока что не