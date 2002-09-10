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Раздел: Технологии  
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Photoshop обзавелся новой полезной функцией

Photoshop обзавелся новой полезной функциейОтныне программа сама сможет удалять на снимках "лишние" детали.

Разработчики популярного графического редактора Adobe объявили о появлении новой функции. Отныне все "лишние" детали на снимках он сможет удалять автоматически, что должно облегчить работу сотням тысяч фотографов. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Функция получила название Content-Aware Fill. Чтобы использовать ее, нужно будет выделить постороннюю деталь, после чего указать Photoshop на фон.

Программа сама проанализирует фон снимка, после чего аккуратно закрасит лишнее.

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Удалять можно будет как простые, так и довольно сложные артефакты - в частности, мелкие объекты на высокодетализированном фоне. Появиться данная функция в Photoshop должна в ближайшие дни.

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 Теги: Photoshop, функция, видео

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Сегодня, 17:10 » Автор: Богдан Процив
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