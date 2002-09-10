Раздел: Технологии
Photoshop обзавелся новой полезной функцией
Отныне программа сама сможет удалять на снимках "лишние" детали.
Разработчики популярного графического редактора Adobe объявили о появлении новой функции. Отныне все "лишние" детали на снимках он сможет удалять автоматически, что должно облегчить работу сотням тысяч фотографов. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Функция получила название Content-Aware Fill. Чтобы использовать ее, нужно будет выделить постороннюю деталь, после чего указать Photoshop на фон.
Программа сама проанализирует фон снимка, после чего аккуратно закрасит лишнее.
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Удалять можно будет как простые, так и довольно сложные артефакты - в частности, мелкие объекты на высокодетализированном фоне. Появиться данная функция в Photoshop должна в ближайшие дни.
Разработчики популярного графического редактора Adobe объявили о появлении новой функции. Отныне все "лишние" детали на снимках он сможет удалять автоматически, что должно облегчить работу сотням тысяч фотографов. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Функция получила название Content-Aware Fill. Чтобы использовать ее, нужно будет выделить постороннюю деталь, после чего указать Photoshop на фон.
Программа сама проанализирует фон снимка, после чего аккуратно закрасит лишнее.
Читайте также: AMD представила четыре процессора Ryzen 2000-й серии
Удалять можно будет как простые, так и довольно сложные артефакты - в частности, мелкие объекты на высокодетализированном фоне. Появиться данная функция в Photoshop должна в ближайшие дни.
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