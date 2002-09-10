Раздел: Технологии
В работе Viber произошел сбой
На неполадки в работе жалуются пользователи стран Европы.
В работе мессенджера Viber произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на point.md.
Сбой произошел примерно в 17:00 по московскому времени. Больше половины пользователей (52%) испытывают проблемы с подключением к мессенджеру, 33% не могут отправить сообщения, еще у 14% пользователей не отображается их статус.
На неполадки в работе жалуются пользователи стран Европы, в том числе Великобритании, Германии, Италии, Польши и т.д. Также сбои наблюдаются в Белоруссии и на Украине.
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В России неполадки затронули пользователей из Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Челябинска, Уфы, Улан-Удэ и других городов.
В работе мессенджера Viber произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на point.md.
Сбой произошел примерно в 17:00 по московскому времени. Больше половины пользователей (52%) испытывают проблемы с подключением к мессенджеру, 33% не могут отправить сообщения, еще у 14% пользователей не отображается их статус.
На неполадки в работе жалуются пользователи стран Европы, в том числе Великобритании, Германии, Италии, Польши и т.д. Также сбои наблюдаются в Белоруссии и на Украине.
Читайте также: В работе Instagram произошёл сбой
В России неполадки затронули пользователей из Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Челябинска, Уфы, Улан-Удэ и других городов.
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