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Раздел: Технологии  
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В работе Viber произошел сбой

В работе Viber произошел сбойНа неполадки в работе жалуются пользователи стран Европы.

В работе мессенджера Viber произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на point.md.

Сбой произошел примерно в 17:00 по московскому времени. Больше половины пользователей (52%) испытывают проблемы с подключением к мессенджеру, 33% не могут отправить сообщения, еще у 14% пользователей не отображается их статус.

На неполадки в работе жалуются пользователи стран Европы, в том числе Великобритании, Германии, Италии, Польши и т.д. Также сбои наблюдаются в Белоруссии и на Украине.

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В России неполадки затронули пользователей из Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Челябинска, Уфы, Улан-Удэ и других городов.
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 Теги: Viber, сбой

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Сегодня, 18:48 » Автор: Едгар Букмирза
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