Раздел: Технологии
Samsung создадут необычный ноутбук
Ноутбук будет иметь удобный вращающийся дисплей.
Загадочное устройство имеет обозначение XE525QBBI. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на comments.
Данных о его характеристиках пока крайне мало. Известно лишь, что ноутбук оснащён двухдиапазонным (2,4 ГГц и 5 ГГц) адаптером беспроводной связи Wi-Fi. Отмечена поддержка стандартов IEEE 802.11a/b/g/n.
Наблюдатели полагают, что южнокорейский гигант планирует выпуск трансформируемого лэптопа Chromebook Pro нового поколения. Если это действительно так, новинка получит сенсорный дисплей, вращающийся на 360 градусов. Пользователи смогут взаимодействовать с устройством посредством специального пера.
Читайте также: Samsung запатентовала необычный смартфон
Хромбуку приписывают наличие встроенного модуля для работы в сотовых сетях четвёртого поколения LTE и процессора Intel. Какие-либо другие сведения пока, к сожалению, отсутствуют.
Загадочное устройство имеет обозначение XE525QBBI. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на comments.
Данных о его характеристиках пока крайне мало. Известно лишь, что ноутбук оснащён двухдиапазонным (2,4 ГГц и 5 ГГц) адаптером беспроводной связи Wi-Fi. Отмечена поддержка стандартов IEEE 802.11a/b/g/n.
Наблюдатели полагают, что южнокорейский гигант планирует выпуск трансформируемого лэптопа Chromebook Pro нового поколения. Если это действительно так, новинка получит сенсорный дисплей, вращающийся на 360 градусов. Пользователи смогут взаимодействовать с устройством посредством специального пера.
Читайте также: Samsung запатентовала необычный смартфон
Хромбуку приписывают наличие встроенного модуля для работы в сотовых сетях четвёртого поколения LTE и процессора Intel. Какие-либо другие сведения пока, к сожалению, отсутствуют.
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