Samsung создадут необычный ноутбук

Похожие новости по теме

Это даже не просто ноутбук, это трансформер с поддержкой стилуса и поворотным на 360 градусов.

Южнокорейский производитель электроники Samsung уже совсем скоро выведет на рынок новый ноутбук ATIV Book 9 Plus, главной особенность которого является его 13,3-дюймовый дисплей с рекордным разрешением 3200х1800 пикселей. Для сравнения следует привести такие модели, как MacBook Pro с 13,5-дюймовым Retina-экраном с разрешением