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Раздел: Технологии  
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Samsung создадут необычный ноутбук

Samsung создадут необычный ноутбукНоутбук будет иметь удобный вращающийся дисплей.

Загадочное устройство имеет обозначение XE525QBBI. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на comments.

Данных о его характеристиках пока крайне мало. Известно лишь, что ноутбук оснащён двухдиапазонным (2,4 ГГц и 5 ГГц) адаптером беспроводной связи Wi-Fi. Отмечена поддержка стандартов IEEE 802.11a/b/g/n.

Наблюдатели полагают, что южнокорейский гигант планирует выпуск трансформируемого лэптопа Chromebook Pro нового поколения. Если это действительно так, новинка получит сенсорный дисплей, вращающийся на 360 градусов. Пользователи смогут взаимодействовать с устройством посредством специального пера.

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Хромбуку приписывают наличие встроенного модуля для работы в сотовых сетях четвёртого поколения LTE и процессора Intel. Какие-либо другие сведения пока, к сожалению, отсутствуют.
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 Теги: Samsung, ноутбук, дисплей

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Сегодня, 20:32 » Автор: Едгар Букмирза
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