Раздел: Технологии
Популярный смартфон от Xiaomi оказался с браком
Хуже всего то, что никак нельзя исправить такой дефект.
В прошлом месяце компания Xiaomi выпустила самый дешёвый флагманский смартфон на базе процессора Snapdragon 845 – Poco F1. После покупки этого устройства владельцы столкнулись с некоторыми программными проблемами, которые были оперативно устранены при помощи выпуска обновлений. То теперь в смартфоне выявлена аппаратная проблема, касающаяся работы дисплея. И устранить её при помощи обновления прошивки уже не получится.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
На форумах XDA появилась тема, в которой владельцы Poco F1 жалуются на неравномерность подсветки экрана и публикуют фотографии, подтверждающие истинность их слов. Неравномерность подсветки наблюдается практически по всему периметру экрана. Особенно хорошо проблема видная при отображении однотонного тёмного изображения.
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Владельцы Poco F1 могут проверить дисплей своего устройства при помощи простого теста. Для этого нужно перейти в "Настройки" и выбрать раздел "О телефоне", а затем нажать 4 раза на пункт "Версия ядра", после чего нажать "Дисплей". После этого на экране будет отображаться равномерное залитие красным, синим и зелёным цветом, которое и поможет выявить проблему. Однако следует отметить, что не во всех смартфонах Poco F1 наблюдается проблема с экраном.
Добавим, проблема с засветкой по краям экрана Poco F1 не является фатальной. Гаджетом можно продолжать нормально (или почти нормально) пользоваться. На его работоспособности это никак не сказывается. Некоторые пользователи могут и вовсе не замечать неравномерности подсветки при обычном ежедневном использовании устройства.
Напомним ранее сообщалось, что в сети появилась официальная дата анонса нового смартфона Xiaomi Mi 8 Youth, который получит несколько необычных функций.
Компания Xiaomi опубликовала постер в китайской популярной социальной сети Weibo. Согласно изображению, новинку представят 19 сентября в китайском городе Чэнду, и уже совсем скоро начнуть рассылать приглашения прессе.
В прошлом месяце компания Xiaomi выпустила самый дешёвый флагманский смартфон на базе процессора Snapdragon 845 – Poco F1. После покупки этого устройства владельцы столкнулись с некоторыми программными проблемами, которые были оперативно устранены при помощи выпуска обновлений. То теперь в смартфоне выявлена аппаратная проблема, касающаяся работы дисплея. И устранить её при помощи обновления прошивки уже не получится.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
На форумах XDA появилась тема, в которой владельцы Poco F1 жалуются на неравномерность подсветки экрана и публикуют фотографии, подтверждающие истинность их слов. Неравномерность подсветки наблюдается практически по всему периметру экрана. Особенно хорошо проблема видная при отображении однотонного тёмного изображения.
Читайте также: Назван самый популярный китайский смартфон
Владельцы Poco F1 могут проверить дисплей своего устройства при помощи простого теста. Для этого нужно перейти в "Настройки" и выбрать раздел "О телефоне", а затем нажать 4 раза на пункт "Версия ядра", после чего нажать "Дисплей". После этого на экране будет отображаться равномерное залитие красным, синим и зелёным цветом, которое и поможет выявить проблему. Однако следует отметить, что не во всех смартфонах Poco F1 наблюдается проблема с экраном.
Добавим, проблема с засветкой по краям экрана Poco F1 не является фатальной. Гаджетом можно продолжать нормально (или почти нормально) пользоваться. На его работоспособности это никак не сказывается. Некоторые пользователи могут и вовсе не замечать неравномерности подсветки при обычном ежедневном использовании устройства.
Напомним ранее сообщалось, что в сети появилась официальная дата анонса нового смартфона Xiaomi Mi 8 Youth, который получит несколько необычных функций.
Компания Xiaomi опубликовала постер в китайской популярной социальной сети Weibo. Согласно изображению, новинку представят 19 сентября в китайском городе Чэнду, и уже совсем скоро начнуть рассылать приглашения прессе.
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