Раздел: Технологии
Samsung открыл в Индии крупнейший в мире магазин смартфонов
В Индии уже работают 2100 магазинов по франшизе Samsung.
Южнокорейский Samsung открыл в Индии крупнейший в мире магазин смартфонов. В нем также будет представлена и другая инновационная продукция компании, в том числе бытовая электроника. Компания пытается занять наиболее выгодную позицию на втором по величине рынке смартфонов в мире на фоне жесткой конкуренции со стороны китайских брендов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на mind.ua.
Новый магазин площадью около 3000 кв. м расположен на юге города Бангалор. При магазине будет работать сервисный центр для смартфонов.
Индия – выгодный рынок для производителей смартфонов за пределами Китая и США, где рост продаж устройств замедлился, отмечает агентство.
«Индия – чрезвычайно важный рынок для компании», – заявил старший вице-президент Samsung India Мохандип Сингх, добавив, что компания собирается открыть такие магазины в нескольких из десяти крупнейших городов Индии. Samsung потратил «огромные» деньги на аренду площадей, отметил Сингх, отказавшись подробнее рассказать об этом.
Читайте также: Samsung запускает свой самый крупный завод по выпуску смартфонов
Основной конкурент южнокорейской компании на индийском рынке – китайская Xiaomi Corp., отмечает Reuters. Apple продает свои устройства в Индии через реселлеров. Производитель iPhone еще не открыл каких-либо флагманских магазинов в стране.
Южнокорейский Samsung открыл в Индии крупнейший в мире магазин смартфонов. В нем также будет представлена и другая инновационная продукция компании, в том числе бытовая электроника. Компания пытается занять наиболее выгодную позицию на втором по величине рынке смартфонов в мире на фоне жесткой конкуренции со стороны китайских брендов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на mind.ua.
Новый магазин площадью около 3000 кв. м расположен на юге города Бангалор. При магазине будет работать сервисный центр для смартфонов.
Индия – выгодный рынок для производителей смартфонов за пределами Китая и США, где рост продаж устройств замедлился, отмечает агентство.
«Индия – чрезвычайно важный рынок для компании», – заявил старший вице-президент Samsung India Мохандип Сингх, добавив, что компания собирается открыть такие магазины в нескольких из десяти крупнейших городов Индии. Samsung потратил «огромные» деньги на аренду площадей, отметил Сингх, отказавшись подробнее рассказать об этом.
Читайте также: Samsung запускает свой самый крупный завод по выпуску смартфонов
Основной конкурент южнокорейской компании на индийском рынке – китайская Xiaomi Corp., отмечает Reuters. Apple продает свои устройства в Индии через реселлеров. Производитель iPhone еще не открыл каких-либо флагманских магазинов в стране.
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