Раздел: Технологии
iPhone X не смог обеспечить Apple рекордные продажи
Эксперты подсчитали совокупные продажи iPhone X.
Совокупные поставки iPhone X достигли 63 миллионов единиц к концу августа 2018 года. Это ниже, чем iPhone 6 за аналогичный период.
Но при этом доход от iPhone X - значительно больше, чем от предыдущих моделей, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Согласно последним исследованиям, iPhone X помог Apple добиться роста доходов вместо роста объемов продаж. Это произошло потому, что iPhone X помог Apple значительно повысить среднюю цену на смартфон, при том, что рынок смартфонов начал насыщаться. Возросшая маржинальность помогла компенсировать более скромные в сравнении с iPhone 6 продажи.
Поставки iPhone X достигли 63 миллионов единиц в течение десяти месяцев с момента его запуска. Для достижения таких показателей iPhone 6 потребовалось всего 6 месяцев.
Тем не менее, iPhone X обеспечил производителю почти те же $62 миллиарда прибыли за первые 10 месяцев продаж. Таким образом, iPhone X также является фактором, который позволил Apple стать первой компанией с капитализацией в $1 триллион. Доход от iPhone X был выше, чем у каждого из пяти ведущих брендов смартфонов, за исключением Samsung, за последние десять месяцев.
Читайте также: Стало известно, когда появятся первые тесты NVIDIA GeForce RTX 2080
Отмечается, что iPhone X стал самой продаваемой моделью на многих развитых рынках в течение первых двух кварталов несмотря на более высокую цену. Отгрузки iPhone X были перекошены на традиционно более сильные рынки iPhone, такие как США, Япония, Китай, что способствовало почти двум третям от общего объема поставок iPhone X. При этом iPhone X не помог Apple существенно расширить свою пользовательскую базу.
Совокупные поставки iPhone X достигли 63 миллионов единиц к концу августа 2018 года. Это ниже, чем iPhone 6 за аналогичный период.
Но при этом доход от iPhone X - значительно больше, чем от предыдущих моделей, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Согласно последним исследованиям, iPhone X помог Apple добиться роста доходов вместо роста объемов продаж. Это произошло потому, что iPhone X помог Apple значительно повысить среднюю цену на смартфон, при том, что рынок смартфонов начал насыщаться. Возросшая маржинальность помогла компенсировать более скромные в сравнении с iPhone 6 продажи.
Поставки iPhone X достигли 63 миллионов единиц в течение десяти месяцев с момента его запуска. Для достижения таких показателей iPhone 6 потребовалось всего 6 месяцев.
Тем не менее, iPhone X обеспечил производителю почти те же $62 миллиарда прибыли за первые 10 месяцев продаж. Таким образом, iPhone X также является фактором, который позволил Apple стать первой компанией с капитализацией в $1 триллион. Доход от iPhone X был выше, чем у каждого из пяти ведущих брендов смартфонов, за исключением Samsung, за последние десять месяцев.
Читайте также: Стало известно, когда появятся первые тесты NVIDIA GeForce RTX 2080
Отмечается, что iPhone X стал самой продаваемой моделью на многих развитых рынках в течение первых двух кварталов несмотря на более высокую цену. Отгрузки iPhone X были перекошены на традиционно более сильные рынки iPhone, такие как США, Япония, Китай, что способствовало почти двум третям от общего объема поставок iPhone X. При этом iPhone X не помог Apple существенно расширить свою пользовательскую базу.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
138
0
Также советуем посмотреть
- Вибори на Донбасі: як повинна відреагувати Україна
- Реакцию медведей на большие «апартаменты» засняли на камеру
- Скрестили с Шойгу: в России отыскали «двойника» Путина
- «Освободители» намеренно обстреливали мирных жителей
- В Кремле придумали, как уничтожать Украину
- Прожорливая продавщица съела колбасы на 9 тысяч долларов
- Боевики на Донбассе усилили проверку на блокпостах
- Звернення до підозрюваних у справі Гандзюк
- В соцсетях оригинально высмеяли рекордное падение рубля
- Согласован проект строительства моста на линии разграничения, - ОБСЕ
- Медведчук – это «пазл»
- В Австралии чайку застукали за «шоппингом»
- Чому Україні потрібно додатково позичати кошти
- Украина перебросила армейскую группировку в Приазовье
- Жителей США взбудоражил голубой НЛО
- Горе, когда власть – разновидность бизнеса
- За сутки на Донбассе погиб один военный, трое ранены
- Прикольные фотки людей, которые словно прибыли из будущего
- Фотоприколы о макияже, которые развеселят многих девушек
- В Украину летит спецпредставитель США Волкер: названа причина
- Забавные фотки людей, наплевавших на все правила
- Экс-нардепа обвинили в преступлениях против нацбезопасности Украины
- Умора: гламурные «красотки», которых макияж совсем не красит
- Стало известно, когда рассмотрят поправки к Конституции
- Забавные животные, способные подарить улыбку
- Долой плохое настроение: отличные анекдоты на вторник
- В корейском зоопарке поселился «говорящий» слон
- Установлены личности 900 сепаратистов из «самообороны» Крыма
- И смех, и грех: россияне создали робота, способного отшлепать ребенка
- «Нафтогаз» получит 140 млрд гривен
Оставьте свой комментарий