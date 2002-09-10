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Раздел: Технологии  
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iPhone X не смог обеспечить Apple рекордные продажи

iPhone X не смог обеспечить Apple рекордные продажиЭксперты подсчитали совокупные продажи iPhone X.

Совокупные поставки iPhone X достигли 63 миллионов единиц к концу августа 2018 года. Это ниже, чем iPhone 6 за аналогичный период.

Но при этом доход от iPhone X - значительно больше, чем от предыдущих моделей, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Согласно последним исследованиям, iPhone X помог Apple добиться роста доходов вместо роста объемов продаж. Это произошло потому, что iPhone X помог Apple значительно повысить среднюю цену на смартфон, при том, что рынок смартфонов начал насыщаться. Возросшая маржинальность помогла компенсировать более скромные в сравнении с iPhone 6 продажи.

Поставки iPhone X достигли 63 миллионов единиц в течение десяти месяцев с момента его запуска. Для достижения таких показателей iPhone 6 потребовалось всего 6 месяцев.

Тем не менее, iPhone X обеспечил производителю почти те же $62 миллиарда прибыли за первые 10 месяцев продаж. Таким образом, iPhone X также является фактором, который позволил Apple стать первой компанией с капитализацией в $1 триллион. Доход от iPhone X был выше, чем у каждого из пяти ведущих брендов смартфонов, за исключением Samsung, за последние десять месяцев.

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Отмечается, что iPhone X стал самой продаваемой моделью на многих развитых рынках в течение первых двух кварталов несмотря на более высокую цену. Отгрузки iPhone X были перекошены на традиционно более сильные рынки iPhone, такие как США, Япония, Китай, что способствовало почти двум третям от общего объема поставок iPhone X. При этом iPhone X не помог Apple существенно расширить свою пользовательскую базу.
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 Теги: iPhone X, Apple

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Сегодня, 13:37 » Автор: Богдан Процив
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