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Раздел: Технологии  
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OnePlus и Google анонсировали загадочное событие

OnePlus и Google анонсировали загадочное событиеOnePlus действительно анонсирует новый смартфон.

Компания OnePlus совместно с корпорацией Google анонсировала проведение загадочного мероприятия под названием Crackables. Во время события компании проведут соревнования между участниками, которые поборются за интригующую награду, о которой пока почти ничего не известно.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Детали предстоящего испытания пока не были озвучены. Известно лишь, что начнется оно 18 сентября. Вероятно, подробности и правила соревнования будут объявлены ближе к назначенной дате.

Чтобы выиграть приз, необходимо будет сломать предоставленный код быстрее всех. В кадр тизера, посвященного событию, попало изображение некой схемы – неизвестно, так будет выглядеть головоломка, решить которую предстоит участникам. Пользователи предполагают, что главной наградой состязания может стать OnePlus 6T, но подтверждения этой информации пока нет.

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Не исключено, что OnePlus действительно анонсирует новый смартфон: трейлер Crackable частично напоминает промо-акцию. Ранее компания уже делала анонсы по похожей схеме. Например, подобным образом проводилось гоночное соревнование, проведенное совместно с Gameloft – тогда игра Asphalt 8 продемонстрировала возможности нового OnePlus 6.
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 Теги: OnePlus, событие

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Сегодня, 19:38 » Автор: Едгар Букмирза
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