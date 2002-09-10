Раздел: Технологии
OnePlus и Google анонсировали загадочное событие
OnePlus действительно анонсирует новый смартфон.
Компания OnePlus совместно с корпорацией Google анонсировала проведение загадочного мероприятия под названием Crackables. Во время события компании проведут соревнования между участниками, которые поборются за интригующую награду, о которой пока почти ничего не известно.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Детали предстоящего испытания пока не были озвучены. Известно лишь, что начнется оно 18 сентября. Вероятно, подробности и правила соревнования будут объявлены ближе к назначенной дате.
Чтобы выиграть приз, необходимо будет сломать предоставленный код быстрее всех. В кадр тизера, посвященного событию, попало изображение некой схемы – неизвестно, так будет выглядеть головоломка, решить которую предстоит участникам. Пользователи предполагают, что главной наградой состязания может стать OnePlus 6T, но подтверждения этой информации пока нет.
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Не исключено, что OnePlus действительно анонсирует новый смартфон: трейлер Crackable частично напоминает промо-акцию. Ранее компания уже делала анонсы по похожей схеме. Например, подобным образом проводилось гоночное соревнование, проведенное совместно с Gameloft – тогда игра Asphalt 8 продемонстрировала возможности нового OnePlus 6.
Компания OnePlus совместно с корпорацией Google анонсировала проведение загадочного мероприятия под названием Crackables. Во время события компании проведут соревнования между участниками, которые поборются за интригующую награду, о которой пока почти ничего не известно.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Детали предстоящего испытания пока не были озвучены. Известно лишь, что начнется оно 18 сентября. Вероятно, подробности и правила соревнования будут объявлены ближе к назначенной дате.
Чтобы выиграть приз, необходимо будет сломать предоставленный код быстрее всех. В кадр тизера, посвященного событию, попало изображение некой схемы – неизвестно, так будет выглядеть головоломка, решить которую предстоит участникам. Пользователи предполагают, что главной наградой состязания может стать OnePlus 6T, но подтверждения этой информации пока нет.
Читайте также: OnePlus анонсировала смартфон для фанатов «Звездных войн»
Не исключено, что OnePlus действительно анонсирует новый смартфон: трейлер Crackable частично напоминает промо-акцию. Ранее компания уже делала анонсы по похожей схеме. Например, подобным образом проводилось гоночное соревнование, проведенное совместно с Gameloft – тогда игра Asphalt 8 продемонстрировала возможности нового OnePlus 6.
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