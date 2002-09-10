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Раздел: Технологии  
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Еще больше: Apple представила два новый Iphone

Еще больше: Apple представила два новый IphoneМногие фанаты уже внесли девайсы в список будущих покупок.

Apple на собственной презентации в Купертино (Калифорния, США) представила два новых iPhone. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.

Смартфоны оснастили OLED-дисплеями с диагональю 5,8 и 6,5 дюймов с разрешением 2436х1125 и 2688х1242 пикселя соответственно.

По размерам iPhone Xs (Читается как "айфон тен эс") остался таким же как и iPhone X, а Xs Max сопоставим с iPhone 8 Plus.

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Помимо этого, экраны обладает поддержкой частоты обновления в 120 герц, как у iPad Pro. При этом во всех вариантах фронтальная панель будет черной. Телефоны получили защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Также Apple представила новый шестиядерный процессор A12 Bionic, выполненный по 7-нанометровому техпроцессу.

Смартфоны будут выпускаться в трех цветах: черный, белый и золотой. Вариантов накопителя также три: на 64, 256 и 512 гигабайт.
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 Теги: Apple, Iphone, телефон

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Сегодня, 21:44 » Автор: Едгар Букмирза
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