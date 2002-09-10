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Раздел: Технологии  
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Apple прекратила продажи iPhone X

Apple прекратила продажи iPhone XПомимо представленных 12 сентября iPhone XS, XS Max и iPhone X в продаже остались лишь версии iPhone 7 и 8.

Менее чем через год после выхода Apple прекратила продажи iPhone X на своем официальном сайте.

Также с сайта компании исчезли модели iPhone SE и iPhone 6s, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Таким образом, помимо представленных 12 сентября iPhone XS, XS Max и iPhone X в продаже остались лишь версии iPhone 7 и 8. Это означает, что официальный сайт Apple больше не предлагает смартфоны с традиционным аудиоразъемом.

Несмотря на слухи о низких продажах с момента его запуска, доходы Apple показали, что iPhone X действительно продается достаточно хорошо. Генеральный директор Тим Кук заявил в феврале: "iPhone X превзошел наши ожидания и стал нашим самым продаваемым iPhone каждую неделю с момента его старта в ноябре".

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Тем не менее, с выходом новых iPhone XS, XS Max и iPhone XR, действительно имеет смысл удалить iPhone X из линейки. Впрочем, такое решение не исключает продажу старых устройств на развивающихся рынках, таких как Индия.
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 Теги: Apple, iPhone X

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Сегодня, 10:21 » Автор: Богдан Процив
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