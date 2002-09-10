Раздел: Технологии
Apple прекратила продажи iPhone X
Помимо представленных 12 сентября iPhone XS, XS Max и iPhone X в продаже остались лишь версии iPhone 7 и 8.
Менее чем через год после выхода Apple прекратила продажи iPhone X на своем официальном сайте.
Также с сайта компании исчезли модели iPhone SE и iPhone 6s, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Таким образом, помимо представленных 12 сентября iPhone XS, XS Max и iPhone X в продаже остались лишь версии iPhone 7 и 8. Это означает, что официальный сайт Apple больше не предлагает смартфоны с традиционным аудиоразъемом.
Несмотря на слухи о низких продажах с момента его запуска, доходы Apple показали, что iPhone X действительно продается достаточно хорошо. Генеральный директор Тим Кук заявил в феврале: "iPhone X превзошел наши ожидания и стал нашим самым продаваемым iPhone каждую неделю с момента его старта в ноябре".
Читайте также: Еще больше: Apple представила два новый Iphone
Тем не менее, с выходом новых iPhone XS, XS Max и iPhone XR, действительно имеет смысл удалить iPhone X из линейки. Впрочем, такое решение не исключает продажу старых устройств на развивающихся рынках, таких как Индия.
Менее чем через год после выхода Apple прекратила продажи iPhone X на своем официальном сайте.
Также с сайта компании исчезли модели iPhone SE и iPhone 6s, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Таким образом, помимо представленных 12 сентября iPhone XS, XS Max и iPhone X в продаже остались лишь версии iPhone 7 и 8. Это означает, что официальный сайт Apple больше не предлагает смартфоны с традиционным аудиоразъемом.
Несмотря на слухи о низких продажах с момента его запуска, доходы Apple показали, что iPhone X действительно продается достаточно хорошо. Генеральный директор Тим Кук заявил в феврале: "iPhone X превзошел наши ожидания и стал нашим самым продаваемым iPhone каждую неделю с момента его старта в ноябре".
Читайте также: Еще больше: Apple представила два новый Iphone
Тем не менее, с выходом новых iPhone XS, XS Max и iPhone XR, действительно имеет смысл удалить iPhone X из линейки. Впрочем, такое решение не исключает продажу старых устройств на развивающихся рынках, таких как Индия.
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