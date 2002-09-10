» » Apple лишила новые iPhone переходника для наушников
Раздел: Технологии  
0

Apple лишила новые iPhone переходника для наушников

Apple лишила новые iPhone переходника для наушниковВ комплект iPhone XS входят только наушники EarPods с разъемом Lightning.

Компания Apple убрала переходник для наушников из комплекта нового iPhone XS.

Таким образом, "Apple действительно не хочет, чтобы вы использовали проводные наушники", пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

В комплект iPhone XS входят только наушники EarPods с разъемом Lightning, кабель Lightning/USB и адаптер питания USB. При этом Apple продолжает продавать адаптер отдельно за $9.

Этот ход компании был достаточно прогнозированным. Еще в апреле 2017 года аналитики сайта MacRumors предполагали: "Мы думаем, что переходник останется еще на какое-то время, но, вероятно, исчезнет в 2018 году".

Отсутствие 3,5-миллиметрового разъема под наушники стало частью стратегии по развитию беспроводных технологий. Переходник впервые появился после выхода iPhone 7, в котором Apple убрала отдельный порт для наушников.

Читайте также: Apple прекратила продажи iPhone X

Добавим, что, хотя все три новых смартфона iPhone Xs, Xs Max и Xr поддерживают проводную технологию быстрой зарядки, новые iPhone не получили ни быстрого зарядного устройства с разъемом USB-C, ни кабеля с разъемами USB-C и Lightning. Гаджеты получили обычное ЗУ мощностью 5 Вт.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Apple, iPhone

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:39 » Автор: Богдан Процив
     225
     0

Похожие новости по теме

Apple отменила выпуск беспроводных наушников для iPhone 7 Apple отменила выпуск беспроводных наушников для iPhone 7

Компания не хочет начинать поставки продукта до того, как он будет действительно готов

Определена себестоимость iPhone 7 Определена себестоимость iPhone 7

Себестоимость смартфона составила около 220 долларов, в то время как Apple продает его за 650.

Как подключить обычные наушники к iPhone 7: в соцсетях знают Как подключить обычные наушники к iPhone 7: в соцсетях знают

Пользователи в социальных сетях рассказали, как подключить обычные наушники к iPhone 7 в обход порта Lightning.

Lightning наушники от Apple: обзор, характеристики Lightning наушники от Apple: обзор, характеристики

На достоверность видео рассчитывать, правда, не приходится.

В Apple iPhone 7 будет отсутствовать 3,5-миллиметровый разъем В Apple iPhone 7 будет отсутствовать 3,5-миллиметровый разъем

Американская компания Apple раскрыла секреты новой модели iPhone 7.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх