Раздел: Технологии
Apple лишила новые iPhone переходника для наушников
В комплект iPhone XS входят только наушники EarPods с разъемом Lightning.
Компания Apple убрала переходник для наушников из комплекта нового iPhone XS.
Таким образом, "Apple действительно не хочет, чтобы вы использовали проводные наушники", пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
В комплект iPhone XS входят только наушники EarPods с разъемом Lightning, кабель Lightning/USB и адаптер питания USB. При этом Apple продолжает продавать адаптер отдельно за $9.
Этот ход компании был достаточно прогнозированным. Еще в апреле 2017 года аналитики сайта MacRumors предполагали: "Мы думаем, что переходник останется еще на какое-то время, но, вероятно, исчезнет в 2018 году".
Отсутствие 3,5-миллиметрового разъема под наушники стало частью стратегии по развитию беспроводных технологий. Переходник впервые появился после выхода iPhone 7, в котором Apple убрала отдельный порт для наушников.
Читайте также: Apple прекратила продажи iPhone X
Добавим, что, хотя все три новых смартфона iPhone Xs, Xs Max и Xr поддерживают проводную технологию быстрой зарядки, новые iPhone не получили ни быстрого зарядного устройства с разъемом USB-C, ни кабеля с разъемами USB-C и Lightning. Гаджеты получили обычное ЗУ мощностью 5 Вт.
Компания Apple убрала переходник для наушников из комплекта нового iPhone XS.
Таким образом, "Apple действительно не хочет, чтобы вы использовали проводные наушники", пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
В комплект iPhone XS входят только наушники EarPods с разъемом Lightning, кабель Lightning/USB и адаптер питания USB. При этом Apple продолжает продавать адаптер отдельно за $9.
Этот ход компании был достаточно прогнозированным. Еще в апреле 2017 года аналитики сайта MacRumors предполагали: "Мы думаем, что переходник останется еще на какое-то время, но, вероятно, исчезнет в 2018 году".
Отсутствие 3,5-миллиметрового разъема под наушники стало частью стратегии по развитию беспроводных технологий. Переходник впервые появился после выхода iPhone 7, в котором Apple убрала отдельный порт для наушников.
Читайте также: Apple прекратила продажи iPhone X
Добавим, что, хотя все три новых смартфона iPhone Xs, Xs Max и Xr поддерживают проводную технологию быстрой зарядки, новые iPhone не получили ни быстрого зарядного устройства с разъемом USB-C, ни кабеля с разъемами USB-C и Lightning. Гаджеты получили обычное ЗУ мощностью 5 Вт.
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