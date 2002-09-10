Раздел: Технологии
В Сети показали загадочный смартфон Huawei
Телекоммуникационное агентство провело сертификацию смартфона.
В базе данных китайского регулятора TENAA появился Загадочный смартфон Huawei. Устройство получило модельный номер ARS-AL00.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ixbt.com.
Известно, что телекоммуникационное агентство провело сертификацию смартфона и уже опубликовало фотографии. Правда, характеристики модели пока недоступны для широкой общественности.
TENAA почти сразу обнародует все подробности устройства, которое прошло сертификацию. Поэтому детали о новинке от Huawei можно ожидать в ближайшее время.
Читайте также: Huawei показали новый смартфон Magic 2 с выдвижной камерой
Как свидетельствуют фото, смартфон получил каплевидный вырез вверху экрана и тонкие рамки. На задней панели размещена двойная камера и сканер отпечатков пальцев.
В базе данных китайского регулятора TENAA появился Загадочный смартфон Huawei. Устройство получило модельный номер ARS-AL00.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ixbt.com.
Известно, что телекоммуникационное агентство провело сертификацию смартфона и уже опубликовало фотографии. Правда, характеристики модели пока недоступны для широкой общественности.
TENAA почти сразу обнародует все подробности устройства, которое прошло сертификацию. Поэтому детали о новинке от Huawei можно ожидать в ближайшее время.
Читайте также: Huawei показали новый смартфон Magic 2 с выдвижной камерой
Как свидетельствуют фото, смартфон получил каплевидный вырез вверху экрана и тонкие рамки. На задней панели размещена двойная камера и сканер отпечатков пальцев.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
266
0
Также советуем посмотреть
- «Летающие» собаки стали героями забавного фотопроекта
- В Украине требуют прекратить поставки сырья на крымский "Титан"
- Свадебные снимки, которые будут веселить всю семейную жизнь
- Соцсети с юмором отреагировали на подозрение Омеляну
- Украинский шоумен покорил Сеть забавной пародией
- Непокаране зло завжди повертається
- Сеть заполонили мемы и шутки о новых iPhone
- 75 погибших на Донбассе украинских военных остаются неидентифицированными
- И смех, и грех: украинка пыталась провезти под юбкой 49 «айфонов»
- Про що свідчить прихід в Україну IKEA
- В Борисполе задержали боевика ИГИЛ
- Бывает ли жизнь без МВФ
- Соцсети веселятся над ажиотажем вокруг IKEA в Украине
- За год в Крыму произошло 11 арестов без оснований, - ООН
- «Клон» Путина дал новый повод для насмешек
- Роздуми про війну України з Росією
- Пристрастие к соцсетям сорвало свадьбу индийской пары
- Как «русский мир» правит бал в Москве
- Боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе из минометов и пулеметов
- Пограничный пункт пропуска в Миловом перенесли
- В каком ключе нужно строить диалог с Москвой
- Бюджета не хватило: офицер ВСУ высмеял очередной фейк боевиков
- Рыбаков предупредили о провокациях России в Азовском море
- Потрібно припинити виявляти добру волю по «Мінську»
- Праздник не прекращается: в Сети высмеяли новых «звездных» гостей боевиков
- Названа самая уязвимая часть Крымского моста
- Как люди Плотницкого специально обстреливали Луганск
- «Осужденные» в ОРДЛО хотят в украинские тюрьмы, - ОБСЕ
- «Визиткой Яроша» уже не обманешь
- Сеть не на шутку напугал червь-призрак
Оставьте свой комментарий