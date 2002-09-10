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Раздел: Технологии  
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В Сети показали загадочный смартфон Huawei

В Сети показали загадочный смартфон Huawei Телекоммуникационное агентство провело сертификацию смартфона.

В базе данных китайского регулятора TENAA появился Загадочный смартфон Huawei. Устройство получило модельный номер ARS-AL00.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ixbt.com.

Известно, что телекоммуникационное агентство провело сертификацию смартфона и уже опубликовало фотографии. Правда, характеристики модели пока недоступны для широкой общественности.

TENAA почти сразу обнародует все подробности устройства, которое прошло сертификацию. Поэтому детали о новинке от Huawei можно ожидать в ближайшее время.

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Как свидетельствуют фото, смартфон получил каплевидный вырез вверху экрана и тонкие рамки. На задней панели размещена двойная камера и сканер отпечатков пальцев.

В Сети показали загадочный смартфон Huawei
В Сети показали загадочный смартфон Huawei
В Сети показали загадочный смартфон Huawei

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 Теги: Huawei, смартфон

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Сегодня, 19:50 » Автор: Едгар Букмирза
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