Раздел: Технологии
Популярный браузер изменит внешний вид
Внешний вид браузера изменится на всех платформах.
Один из самых популярных браузеров в мире Google Chrome вскоре изменит свой дизайн. Обновленную версию браузера должны показать во время презентации 4 сентября.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на semobile.com.ua.
В Google сообщили, что внешний вид браузера изменится на всех платформах, произойдет это в рамках обновления Chrome 69. Также в компании добавили, что новый дизайн на компьютерах получит больше белых тонов.
Читайте также: Самый популярный браузер в мире изменит внешний вид
Что касается мобильной версии, то она существенно изменится для устройств на iOS. В мобильных устройствах Apple Google элементы управления будут перемещены в нижнюю часть экрана, что должно упростить его использование одной рукой.
Один из самых популярных браузеров в мире Google Chrome вскоре изменит свой дизайн. Обновленную версию браузера должны показать во время презентации 4 сентября.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на semobile.com.ua.
В Google сообщили, что внешний вид браузера изменится на всех платформах, произойдет это в рамках обновления Chrome 69. Также в компании добавили, что новый дизайн на компьютерах получит больше белых тонов.
Читайте также: Самый популярный браузер в мире изменит внешний вид
Что касается мобильной версии, то она существенно изменится для устройств на iOS. В мобильных устройствах Apple Google элементы управления будут перемещены в нижнюю часть экрана, что должно упростить его использование одной рукой.
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