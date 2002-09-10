» » Популярный браузер изменит внешний вид
Раздел: Технологии  
0

Популярный браузер изменит внешний вид

Популярный браузер изменит внешний видВнешний вид браузера изменится на всех платформах.

Один из самых популярных браузеров в мире Google Chrome вскоре изменит свой дизайн. Обновленную версию браузера должны показать во время презентации 4 сентября.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на semobile.com.ua.

В Google сообщили, что внешний вид браузера изменится на всех платформах, произойдет это в рамках обновления Chrome 69. Также в компании добавили, что новый дизайн на компьютерах получит больше белых тонов.

Читайте также: Самый популярный браузер в мире изменит внешний вид

Что касается мобильной версии, то она существенно изменится для устройств на iOS. В мобильных устройствах Apple Google элементы управления будут перемещены в нижнюю часть экрана, что должно упростить его использование одной рукой.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: браузер, внешний вид

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 23:10 » Автор: Едгар Букмирза
     376
     0

Похожие новости по теме

Google Chrome собирается представить пользователям новый дизайн Google Chrome собирается представить пользователям новый дизайн

Самый популярный в мире браузер изменит внешний вид

Названа дата выхода Google Chrome с новым дизайном Названа дата выхода Google Chrome с новым дизайном

Браузер с новомодным дизайном Material Design выйдет вместе с 69 версией, релиз которой запланирован на 4 сентября.

Самый популярный браузер в мире изменит внешний вид Самый популярный браузер в мире изменит внешний вид

Внешний вид браузера изменится на всех платформах.

Google подготовил пользователям Chrome неприятный сюрприз Google подготовил пользователям Chrome неприятный сюрприз

Пользователей браузера Google Chrome ждет разочарование.

Эксперты назвали самый популярный браузер Эксперты назвали самый популярный браузер

Самым популярным браузером остается Chrome от Google.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх