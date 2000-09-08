Раздел: Технологии
Названа дата начала продаж смартфона Xiaomi Mi 8 Youth edition
Вероятно смартфон получит процессор Snapdragon 710.
Без официального анонса Xiaomi открыла предзаказ на Xiaomi Mi 8 Youth edition, а также назвала дату начала продаж этого смартфона.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tehnot.com.
Gizmochina опубликовала два плаката от Xiaomi, в первом из них (на заглавном фото) сказано, что Mi 8 Youth edition можно предзаказать начиная с 13 сентября в китайских магазинах Xiaomi Mall / Jingdong / Tmall / Xiaomi Youpin / Suning Tesco / Vipshop.
На втором изображении уже сообщается, что смартфон начнет продаваться 19 сентября. Xiaomi Mi 8 Youth edition сравнимают сiPhone Xs, демонстрируя разницу в размерах.
С утечкииз китайского сертификационного бюро TENAA стало известно о характеристиках смартфона, который уже своим названием намекает на молодую аудиторию (ранее предполагалось, что он будет называться Xiaomi Mi 8X).
Вероятно он получит процессор Snapdragon 710, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель до 128 ГБ. Экран с диагональю 6,26 дюймов будет с разрешением 2280х1080 точек и соотношением сторон 19:9.
Читайте также: Xiaomi поделилась рекламным изображением Mi 8 Youth
Youth edition оснастят двойной основной камерой на 12+12 Мп. А на фронтальной панели будет одиночная камера на 24 Мп. Компоненты будут работать от аккумулятора на 3250 мАч с возможностью быстрой зарядки Qualcomm Quick charge 3.0. Цены начинаются от 290 долларов.
Без официального анонса Xiaomi открыла предзаказ на Xiaomi Mi 8 Youth edition, а также назвала дату начала продаж этого смартфона.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tehnot.com.
Gizmochina опубликовала два плаката от Xiaomi, в первом из них (на заглавном фото) сказано, что Mi 8 Youth edition можно предзаказать начиная с 13 сентября в китайских магазинах Xiaomi Mall / Jingdong / Tmall / Xiaomi Youpin / Suning Tesco / Vipshop.
На втором изображении уже сообщается, что смартфон начнет продаваться 19 сентября. Xiaomi Mi 8 Youth edition сравнимают сiPhone Xs, демонстрируя разницу в размерах.
С утечкииз китайского сертификационного бюро TENAA стало известно о характеристиках смартфона, который уже своим названием намекает на молодую аудиторию (ранее предполагалось, что он будет называться Xiaomi Mi 8X).
Вероятно он получит процессор Snapdragon 710, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель до 128 ГБ. Экран с диагональю 6,26 дюймов будет с разрешением 2280х1080 точек и соотношением сторон 19:9.
Читайте также: Xiaomi поделилась рекламным изображением Mi 8 Youth
Youth edition оснастят двойной основной камерой на 12+12 Мп. А на фронтальной панели будет одиночная камера на 24 Мп. Компоненты будут работать от аккумулятора на 3250 мАч с возможностью быстрой зарядки Qualcomm Quick charge 3.0. Цены начинаются от 290 долларов.
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