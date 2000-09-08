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Раздел: Технологии  
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Эксперты рассекретили скрытые функции iPhone

Эксперты рассекретили скрытые функции iPhoneНе все хозяева iPhone в курсе обо всех тонкостях в работе данных смартфонов.

Эксперты приняли решение рассекретить скрытые в гаджетах функции, которые помогают добиться максимальной эффективности при работе с фирменными "яблочными" телефонами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua

Большая часть пользователей отмечает, что этот вид знаменитой продукции часто разряжается в самый неподходящий момент. Немногим известно, что время, за которое заряжается iPhone можно существенно сократить, всего лишь включив режим полета.

Помимо этого, только единицам известно, что в данных смартфонах компас тоже играет роль профессиональной техники, необходимой при ремонте и прочих ежедневных делах.

Любители делать фото удивятся, узнав, что iPhone может фиксировать фокус в конкретном месте, сохранняя указанную позицию, если на необходимом объекте на экране задержать на пару секунд палец, пока не появится соответствующий значок.

Тех, кто не любит вибрацию на iPhone, может заинтересовать персональная регулировка виброзвонка, которая спрятана в опциях каждого отдельного контакта в смартфоне.

В менеджере активных приложений полностью раскрывается необходимость в Multi-Touch, потому что тремя пальцами можно закрыть одновременно три программы.

Одной из специфик данных смартфонов, к тому же, является способность делать фото во время съемки видео, о чем знают далеко не все, у кого есть "яблочко".

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Все перечисленные выше функции могут сделать обычный смартфон персональным помощником, который заменит десятки мелких инструментов.
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 Теги: iPhone, функция

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Сегодня, 06:37 » Автор: Татьяна Ларина
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