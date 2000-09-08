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Раздел: Технологии  
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Apple анонсировала способности умной колонки HomePod

Apple анонсировала способности умной колонки HomePod Умная колонка Apple HomePod научилась новым трюкам

Компания Apple рассказала о новых возможностях, которые появились в ассортименте умной колонки Apple HomePod, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

Разработчики обновили функциональность персонального помощника Siri, который научился искать песни не только по названию и исполнителю, а по словам, которые вы запомнили. В данный момент эта функциональность работает только на английском языке.

Кроме того, пользователи давно просили, чтобы они могли устанавливать при помощи Siri больше одного таймера за раз. Такая возможность была добавлена.

Apple HomePod теперь позволит вам совершать и принимать звонки, вы можете попросить Siri позвонить кому-то, а если слышите входящий вызов, то дать команду Siri взять трубку на HomePod. Также можно спросить, кто именно звонил. Начатый разговор на HomePod можно перевести на iPhone.

Также HomePod обучилась команде Find My iPhone, при которой она отправляет вызов на iPhone.

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Обновление ожидается 17 сентября вместе с выходом iOS 12.
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 Теги: Apple, колонка

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Сегодня, 08:23 » Автор: Татьяна Ларина
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