Раздел: Технологии
Apple анонсировала способности умной колонки HomePod
Умная колонка Apple HomePod научилась новым трюкам
Компания Apple рассказала о новых возможностях, которые появились в ассортименте умной колонки Apple HomePod, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Разработчики обновили функциональность персонального помощника Siri, который научился искать песни не только по названию и исполнителю, а по словам, которые вы запомнили. В данный момент эта функциональность работает только на английском языке.
Кроме того, пользователи давно просили, чтобы они могли устанавливать при помощи Siri больше одного таймера за раз. Такая возможность была добавлена.
Apple HomePod теперь позволит вам совершать и принимать звонки, вы можете попросить Siri позвонить кому-то, а если слышите входящий вызов, то дать команду Siri взять трубку на HomePod. Также можно спросить, кто именно звонил. Начатый разговор на HomePod можно перевести на iPhone.
Также HomePod обучилась команде Find My iPhone, при которой она отправляет вызов на iPhone.
Читайте также: Apple отложили начало продаж HomePod
Обновление ожидается 17 сентября вместе с выходом iOS 12.
Компания Apple рассказала о новых возможностях, которые появились в ассортименте умной колонки Apple HomePod, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Разработчики обновили функциональность персонального помощника Siri, который научился искать песни не только по названию и исполнителю, а по словам, которые вы запомнили. В данный момент эта функциональность работает только на английском языке.
Кроме того, пользователи давно просили, чтобы они могли устанавливать при помощи Siri больше одного таймера за раз. Такая возможность была добавлена.
Apple HomePod теперь позволит вам совершать и принимать звонки, вы можете попросить Siri позвонить кому-то, а если слышите входящий вызов, то дать команду Siri взять трубку на HomePod. Также можно спросить, кто именно звонил. Начатый разговор на HomePod можно перевести на iPhone.
Также HomePod обучилась команде Find My iPhone, при которой она отправляет вызов на iPhone.
Читайте также: Apple отложили начало продаж HomePod
Обновление ожидается 17 сентября вместе с выходом iOS 12.
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