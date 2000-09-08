Китайцы разработали нанопокрытие для смартфонов

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Оказывается, что совсем скоро на Земле могут иссякнуть запасы металла индия, который является ключевым компонентом современных сенсорных дисплеев. Поэтому, разработчикам смартфонов, планшетов и другой современной электроники придется освоить новые материалы для изготовления экранов. Проблема исчерпания ресурса для изготовления