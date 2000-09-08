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Раздел: Технологии  
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Китайцы разработали нанопокрытие для смартфонов

Китайцы разработали нанопокрытие для смартфонов С новым покрытием смартфонам не страшна вода.

Китайские исследователи разработали из наноматериалов водонепроницаемое покрытие для смартфонов и других видов бытовой электроники.

Разработку покрытия вели в Нинбоском институте промышленных технологий Академии наук Китая, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Новинка надежно защищает платы и другие детали электроники от дождя, брызг воды и влаги. По словам исследователей, гаджетами с указанным покрытием можно пользоваться в ванной и рядом с плавательным бассейном, не боясь, что они упадут в воду.

Нанопокрытие, как показывают эксперименты, может обеспечить работоспособность электроприборов после продлившегося час погружения на глубину 1 метр, сообщил старший научный сотрудник института Цзэн Чжисян.

По сравнению с имеющимися на рынке смартфонами с водонепроницаемым или водостойким корпусом, новый материал обладает более высокой надежностью и при этом позволит производителям снизить себестоимость продукции.

Согласно экспериментам, водонепроницаемость электроники с таким покрытием не снижается в условиях многократного падения с высоты метра или длительного пребывания при ультрафиолетовом излучении.

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Благодаря решению целого ряда проблем при разработке, воздействие нанопокрытия на внешний вид и характеристики электроники удалось снизить до минимума, заявил Цзэн Чжисян.
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 Теги: смартфон, покрытие

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Сегодня, 11:37 » Автор: Богдан Процив
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