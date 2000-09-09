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Раздел: Технологии  
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Google угодила в скандал из-за кошельков с виртуальными валютами

Google угодила в скандал из-за кошельков с виртуальными валютамиБолее миллиона человек остались без денег.

Компания Google угодила в новый скандал из-за кошельков с виртуальными валютами. За одну ночь разработчики компании удалили, как минимум, три основных кошелька с криптовалютами из личного магазина приложений, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.

Гендиректор Bitcoin.com Роджер Вер уверен, что причиной удаления послужила новая криптовалютная политика компании Google. По имеющейся информации, лишь за одну ночь разработчики удалили из магазина такие кошельки, как Bitcoin Wallet (управляемые Bitcoin.com), CoPay и BitPay.

При этом, стоит отметить, ни одно из вышеперечисленных приложений не предназначено для майнинга виртуальной валюты. В самой компании Google пока не отреагировали на скандал.

По словам Роджера Вера, обновленный сервис Google Play Store, скорее всего, распознал кошельки в качестве майнеров криптовалюты, предназначенных для работы на мобильных устройствах.

«В компании заявили, что они больше не разрешают пользоваться криптовалютными приложениями. Я не понимаю, с чего они взяли, что это были сервисы для майнинга», - заявил Вер.

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Стоит также отметить, что пользователи Android установили BitPay и CoPay более 100 000 раз каждый. Другой кошелек Bitcoin.com и вовсе насчитывает 1 млн пользователей.
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 Теги: Google, криптовалюта, скандал

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Сегодня, 11:23 » Автор: Алена Шимко
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