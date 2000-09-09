Раздел: Технологии
LG придумала телефон с вытягивающимся экраном
Главная особенность гаджета - вытягивающийся основной дисплей.
Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало компании LG Electronics патент на смартфон с необычной конструкцией .Речь идёт об устройстве, которое выполнено в виде продолговатого модуля (см. иллюстрации). На одной из боковых стенок располагается информационный дисплей, передает Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Главная особенность гаджета - вытягивающийся основной экран. Эта панель, по задумке LG Electronics, будет иметь небольшую толщину. По всей видимости, планируется реализация сенсорного управления.Пользователи смогут вытягивать дисплей на нужную длину. За счёт этого можно будет реализовывать различные режимы работы устройства.
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В сложенном виде владельцы гаджета смогут просматривать уведомления через информационный дисплей на боковой стороне корпуса.Патент относится к категории дизайнерских, а поэтому технические характеристики устройства не раскрываются. О том, когда может появиться коммерческий смартфон с описанной конструкцией, ничего не сообщается.
Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало компании LG Electronics патент на смартфон с необычной конструкцией .Речь идёт об устройстве, которое выполнено в виде продолговатого модуля (см. иллюстрации). На одной из боковых стенок располагается информационный дисплей, передает Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Главная особенность гаджета - вытягивающийся основной экран. Эта панель, по задумке LG Electronics, будет иметь небольшую толщину. По всей видимости, планируется реализация сенсорного управления.Пользователи смогут вытягивать дисплей на нужную длину. За счёт этого можно будет реализовывать различные режимы работы устройства.
Читайте также: Samsung презентовал телефон с «обёрточным» экраном
В сложенном виде владельцы гаджета смогут просматривать уведомления через информационный дисплей на боковой стороне корпуса.Патент относится к категории дизайнерских, а поэтому технические характеристики устройства не раскрываются. О том, когда может появиться коммерческий смартфон с описанной конструкцией, ничего не сообщается.
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